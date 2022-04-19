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İçkide indirim bilmecesi

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İçkide indirim bilmecesi

Mecliste konuşan Başbakan Sucuoğlu, alkollü içkilerle ilgili indirimin konuşulduğunu, farklı birliklerin Maliye Bakanlığı ile görüşme talebinde bulunduğunu ve ilk toplantılarını geçtiğimiz hafta yapıldığını söyledi.
Alkollü içecek fonlarında yapılan indirime yönelik ilgili firmalarla görüşmelerin başladığını, devam ettiğini kaydeden Sucuoğlu, ortak paydada buluşulduğu anda yeni bir düzenleme gelebileceğini dile getirdi.
Bunun üzerine CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman yerinden söz aldı, “Res-Bir’in talebi, indirim rakamı orada durmasına rağmen, onun dışında bir şey mi görüşmek istiyorlar? diye sordu.
Sucuoğlu ise görüşmelerin sürdüğünü yineledi.
ATUN: “DEMEK Kİ BAŞKA BİR FİYAT POLİTİKASI VAR"
Mecliste konuşan Maliye Bakanı Sunat Atun ise, alkollü içkilerdeki fon artışıyla ilgili içeriğe bakılmasını istedi. Atun "30 TL'lik fon artışı karşısında 120 TL artış gelmişse, demek ki başka bir fiyat politikası var" dedi.
 
 
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