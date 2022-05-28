İçimiz Yandı

Geçitköy’de elektrik tellerinden çıkan kıvılcımların neden olduğu yangın ormanlık alana yayıldı, evleri sardı, bölgedeki evler boşaltıldı. Türkiye'den bir helikopter ve bir uçak, BM'den ise bir helikopter yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Büyük zarara yol açan yangın akşam saatlerinde ancak kontrol altına alındı

Geçitköy barajının karşı tarafında, batısında arazide başlayan yangın ormanlık alana yayıldı, evleri sardı.Mavi Köşk'ü tehdit eden yangın nedeniyle tedbir amaçlı bu bölgedeki evler de boşaltıldı. İtfaiye, Orman Dairesi, Sivil Savunma, asker ve bölge belediye ekiplerinin yanı sıra bölge halkının da çabaları ile yangına müdahale edildi.İtfaiye araçlarının giremeyeceği bölgeye yayılan yangına etkili müdahale için Türkiye'den ve BM Kıbrıs Barış Gücü'nden yardım talep edildi.Dışişleri Bakanlığı'nın girişimiyle Türkiye'den bir helikopter ve bir uçak BM'den ise bir helikopter yangın söndürme çalışmalarına katıldı.Dün saat 13.00’de başlayan yangın, akşam saatlerinde ancak kontrol altına alınabildi.Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, Koruçam’da 20-25 evin tedbir amacıyla boşaltıldığını, bazı evlerin yangın nedeniyle zarar gördüğünü açıkladı.Geçitköy Bölgesinde meydana gelen yangın nedeniyle oluşan yoğun duman ve iş makinelerinin yangına müdahale edebilme kolaylığı sağlanması açısından Girne - Güzelyurt Anayolunun, Geçitköy ile Karşıyaka arasında kalan bölümü trafik akışına kapatıldı.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ile üst düzey yetkililer ve ana muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman bölgede bulundu.Cumhurbaşkanı Tatar, Geçitköy'e giderek askeri helikopterle havadan bölgeyi inceledi.Başbakan Ünal Üstel ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Geçitköy’deki yangının, bölgedeki elektrik tellerinden çıkan kıvılcımların üç farklı noktada alev almasıyla başladığını açıkladı.Üstel, trafo merkezinin olduğu yerde, elektrik tellerinin birbirine değmesi nedeni ile üç ayrı yerde yangının başladığını söyledi.Dursun Oğuz da, aynı hat üzerindeki elektrik tellerinden düşen kıvılcımların yol açtığı yangınların, rüzgarla yayılmasıyla büyüdüğünü bildirdi. Oğuz, iş makinelerinin bazı noktalara ulaşamadığını belirtti. Yangın bölgesinde açıklamalarda bulanan Oğuz, rüzgarın çok çabuk yön değiştirmesinin söndürme çalışmalarını da olumsuz etkilediğini belirtti. Oğuz, dumandan birkaç kişinin de etkilendiğini açıkladı.Bakan Oğuz, ilk bir buçuk saatte yangının belli bir istikamette seyrettiğini, ancak daha sonra rüzgarın etkisiyle yön değiştirdiğini ve güneye yayıldığını anlatarak, bölgede birçok evin boşaltıldığını, sivil halkın tahliye edildiğini belirtti.Geçitköy'deki yangına müdahale için Güney Kıbrıs, Birleşmiş Milletler aracılığı ile yardım talebinde bulundu.Bu talebe yönelik Kıbrıslı Türk makamları ise herhangi bir açıklama yapmadı. Kıbrıs Haber Ajansı, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Geçitköy’deki yangını söndürmek için Kıbrıs Türk tarafının yardıma ihtiyacı olabileceği konusunda BM tarafından bilgilendirildiğini duyurdu.Yangının hava araçlarıyla söndürülmesine yardımcı olmak için talepte bulunulması halinde yetkili servislerinin bunu sağlamaya hazır oldukları belirtildi.Başbakan Üstel, “Bakanımızın, Türkiye Cumhuriyeti ile imzaladığı protokol kapsamında, bir yangın helikopteri 1 Haziran’dan itibaren Devlet Havalimanı’nda olacak. Şansızlığımız Mayıs ayının son günlerinde, böyle bir yangın yaşanmasıdır” dedi.