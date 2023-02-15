Hüzünlü karşılama

Adıyaman’da meydana gelen depremde yardıma koşan 24 Sivil Savunma görevlisi Girne Turizm Limanına ulaştı. Oldukça üzgün görünen ekip gözyaşlarına hakim olamadı

Adıyaman'da İsias Otel enkazında ve bölgede arama kurtarma çalışmalarına katılan Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nın 24 kişilik ekibi dün Girne Turizm Limanı’ndan KKTC’ye döndü.

Türkiye’de 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen depremin ardından bölgeye giden ekip, Adıyaman’daki İsias Otel enkazında KKTC’den giderek otelde kalan Gazimağusa TMK öğrencilerinden oluşan kafileyi arama kurtarma faaliyetlerine katılmıştı.

Ekip, otel enkazında yaşamını yitiren çocukların yanı sıra bazı depremzedelerin canlı kurtarılmalarını da sağlamıştı.

Girne Turizm Limanı’ndan ülkeye gelen ekip karşılama törenin ardından depremde Hatay’da yaşamını yitiren Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı personeli Amaç Arnavutoğlu’nun Lefkoşa Kabristanlığındaki mezarını ziyaret etti.

Öte yandan bölgede görev yapan özel harekat ekibinin de dün Girne Turizm Limanı’ndan ülkeye döndüğü bildirildi.

Sivil Savuma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca Anavatan Türkiye’de yaşanan deprem felaketi dolayısıyla büyük üzüntü yaşadıklarını, Türkiye ve KKTC vatandaşlarının hayatını kaybettiğini dile getirdi. Karaca, Sivil Savuma Teşkilat Başkanlığı’nın süratli bir şekilde organize olarak deniz ve havadan bölgeye ulaştığını söyleyerek, “Tüm personelle gurur duyuyorum” dedi.

