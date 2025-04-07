Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Sağlık Şubesi, iş yerlerinin hijyen, gıda güvenliği ve çalışma ortamlarına yönelik hem gündüz hem de gece denetimlerine devam ediyor.

Gıda üretilen alanlardaki hijyen kontrolleri, çalışan personelin kişisel hijyeni, üretim faaliyetlerinin gıda güvenliğine uygunluğunun kontrol ve izlenmesini kapsayan Şubat ve Mart 2025’te yapılan denetimlerde, 127 iş yeri denetlendi, 2 iş yerine faaliyet durdurma cezası verildi, 5 iş yerine de toplam 152,141.50 TL ceza yazıldı.

Sağlık Şubesi, Şubat ve Mart 2025’te 1 et ürünleri imalathanesi ve kasap, 17 market, 34 restoran-kafe, 2 süt ve su fabrikası, 1 clup, 22 gıda imalathanesi, 23 temizlik ve gıda deposu, 15 berber ve kuaför, 12 kreş denetledi.

İki aylık denetim sonucunda 27.157 birim gıda ürünü, 40 kg et ürünü, 49.000 adet temizlik malzemesi, 29 adet kozmetik ürünü, 9 adet ekipman müsadere edildi.