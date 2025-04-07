Kuzey Kıbrıs Turkcell ile Şekerbank, müşterilerine yenilikçi ve ayrıcalıklı çözümler sunma vizyonuyla gerçekleştirdikleri güçlü iş birliğine devam ediyor. Bu iş birliği kapsamında imzalanan protokolde Platinum Kredi Kartı kullanıcılarına benzersiz avantajlar sunularak, finansal çözümler ile yaşam kolaylıkları bir araya getiriliyor.

İş birliği protokolü, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüködemir ile Şekerbank Genel Müdürü Serhan Tuğyan arasında imzalandı. Protokolde, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Deniz Mungan Sonuç, Şekerbank Lefkoşa Şube Müdürü Eren Sıçramaz ve Kuzey Kıbrıs Turkcell Gelir ve Ürün Yönetimi Müdürü Aziz Kaşot da yer aldı.

Kuzey Kıbrıs Turkcell’den verilen bilgiye göre Şekerbank ile devam eden iş birliği kapsamında müşterilerine özel avantajlar sunacak olan Platinum Kredi Kartı, alışverişlerden kazanılan puanların katlanarak değer kazanmasını sağlıyor. Kart sahipleri, günlük alışverişlerde kazandıkları puanları 3 katı ile otel konaklaması ve havayolu taşımacılığı harcamalarında ise 5 katı ile kullanabiliyor. Bunun yanı sıra, Bosphore Lounge erişimi için kart sahiplerine yılda 4 adet ücretsiz geçiş hakkı sunuluyor.

Ercan Havalimanı’nda ayrıcalıklı bir deneyim sunan Platinum Kart ile özel otoparklar ayda 3 gün, yılda ise toplam 12 gün boyunca ücretsiz olarak kullanılabiliyor.

Murat Küçüközdemir: “Müşterilerimize değer katan avantajlar sunmaya devam ediyoruz”

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, protokol imzası sırasında şu değerlendirmelerde bulundu: “Müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran, onlara değer katan çözümler sunmayı temel önceliklerimizden biri olarak görüyoruz. Şekerbank ile gerçekleştirdiğimiz ve devam eden bu iş birliği sayesinde, kullanıcılarımız Platinum Kart’ın sunduğu avantajlarla finansal esneklik ve ayrıcalıklı hizmetlerden yararlanabilecek. Kuzey Kıbrıs Turkcell olarak, müşteri odaklı yenilikçi projelere imza atmaya devam edeceğiz.”

Serhan Tuğyan: “Deneyimli ve yenilikçi iki şirketin iş birliği ile ayrıcalıklar sunuyoruz”

Şekerbank Genel Müdürü Serhan Tuğyan da protokolde yaptığı açıklamada, “Sektörlerinde deneyimli ve yenilikçi iki şirketin ortak katkılarıyla geliştirilen, benzersiz özelliklere sahip Platinum Kredi Kartı’nın müşterilerimize ayrıcalıklar sunmaya devam edecek olmasından dolayı çok heyecanlıyız” ifadelerini kullandı.