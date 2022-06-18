Hükümetten 9 atama daha

Hükümet, gece yarısı Resmi Gazete’de yayımladığı kararlarla 11 kişiyi görevden aldı, 9 kişiyi ise yeni görevlerine atadı

Kamuda görevden alma ve atamalar dün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Buna göre, Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu görevden alınarak yerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı görevinde bulunan Berhan Ongan atandı. Hüseyin Cahitoğlu ise Türel Özer Öksüzoğlu yerine İstatistik Kurumu Başkanlığı'na getirildi.Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Mehmet Kardan da görevden alınarak yerine Mehmet Çavuşoğlu getirildi.Sağlık Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü görevinde bulunan Bekir Elsiz yerine Halide Elçin Kurtarıcıoğulları atandı.Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi'nde ise Müdür Mustafa Başarı görevden alınarak yerine Devlet Basımevi Müdürlüğü görevinden alınan Yusuf Kenan Yeşilleme getirildi.Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürü Canan Altay'ın yerine de Sezai Emre atandı.Gelir ve Vergi Dairesi Müdürü mevkiinden alınan Saadet Hüdaverdi Maliye Bakanlığı Genel Koordinatörlüğü’ne atandı. Maliye Bakanlığı Genel Koordinatörü Özdemir Kalkanlı ise görevden alındı. Gelir ve Vergi Dairesi Müdürü de Vicdan Celaloğlu oldu.Jeoloji ve Maden Dairesi Müdürü Ayşe Özhür yerine ise Ayşen Kumsal atandı.Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu, İstatistik Kurumu Başkanlığı'na getirildiSağlık Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğüne Halide Elçin Kurtarıcıoğulları atandıEkonomi ve Enerji Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Mehmet Çavuşoğlu olduDevlet Emlak ve Malzeme Dairesi'nde yeni müdür Yusuf Kenan Yeşilleme olduHazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğüne Sezai Emre atandıSaadet Hüdaverdi, Maliye Bakanlığı Genel Koordinatörlüğü’ne atandıGelir ve Vergi Dairesi Müdürü Vicdan Celaloğlu oldu