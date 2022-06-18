banner762
banner815
Elektriğe bir zam daha geliyor
Elektriğe bir zam daha geliyor
5 0
Haskasap Avusturya’da yarışacak
Haskasap Avusturya’da yarışacak
15 0
 
Süt üretiminde 100 günde 100 ton düşüş
Süt üretiminde 100 günde 100 ton düşüş
79 0
ROK Cup Karting Şampiyonası’nda 2.randevu
ROK Cup Karting Şampiyonası’nda 2.randevu
9 0
Her boşluk alanı çöplük mü sanıyoruz?
Her boşluk alanı çöplük mü sanıyoruz?
13 0
54 0
Aşina:Amacımız Kaymaklı’yı daha da ileri taşımak
Aşina:Amacımız Kaymaklı’yı daha da ileri taşımak
33 0
banner797
banner854

Hükümetten 9 atama daha

banner476

Hükümet, gece yarısı Resmi Gazete’de yayımladığı kararlarla 11 kişiyi görevden aldı, 9 kişiyi ise yeni görevlerine atadı

banner825
Hükümetten 9 atama daha
 
 
Kamuda görevden alma ve atamalar dün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu görevden alınarak yerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı görevinde bulunan Berhan Ongan atandı. Hüseyin Cahitoğlu ise Türel Özer Öksüzoğlu yerine İstatistik Kurumu Başkanlığı'na getirildi. 
Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Mehmet Kardan da görevden alınarak yerine Mehmet Çavuşoğlu getirildi.
Sağlık Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü görevinde bulunan Bekir Elsiz yerine Halide Elçin Kurtarıcıoğulları atandı.
Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi'nde ise Müdür Mustafa Başarı görevden alınarak yerine Devlet Basımevi Müdürlüğü görevinden alınan Yusuf Kenan Yeşilleme getirildi.
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürü Canan Altay'ın yerine de Sezai Emre atandı.
Gelir ve Vergi Dairesi Müdürü mevkiinden alınan Saadet Hüdaverdi Maliye Bakanlığı Genel Koordinatörlüğü’ne atandı. Maliye Bakanlığı Genel Koordinatörü Özdemir Kalkanlı ise görevden alındı. Gelir ve Vergi Dairesi Müdürü de Vicdan Celaloğlu oldu.
Jeoloji ve Maden Dairesi Müdürü Ayşe Özhür yerine ise Ayşen Kumsal atandı.



Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu, İstatistik Kurumu Başkanlığı'na getirildi
 


Sağlık Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğüne Halide Elçin Kurtarıcıoğulları atandı
 


Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Mehmet Çavuşoğlu oldu
 


Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi'nde yeni müdür Yusuf Kenan Yeşilleme oldu



Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğüne Sezai Emre atandı



Saadet Hüdaverdi, Maliye Bakanlığı Genel Koordinatörlüğü’ne atandı
 
 


Gelir ve Vergi Dairesi Müdürü Vicdan Celaloğlu oldu
 
 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.