“Hükümet yine yarı buçuk iş yaptı”

HP Genel Başkanı Özersay, hükümetin asgari ücretin belirlenmesinde de yarı buçuk iş yaptığını savunarak, artışa paralel olarak işletmelere gerekli desteğin verilmediğini kaydetti



BRT’de yayınlanan Seçime Doğru programına konuk olarak gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, asgari ücretin artırılmasını desteklediklerini, ancak açıkladıkları ekonomik pakette yer aldığı gibi işverenlere de prim desteğini de içerecek ciddi bir destek paketinin sağlanmasının şart olduğunu söyledi.

Özersay, ülke ekonomisinin parçalar halinde değil bir bütün olarak ele alınması gerektiğini belirterek, asgari ücret artışını değerlendirdi.

Hükümetin başka konularda olduğu gibi asgari ücretin belirlenmesinde de yarı buçuk iş yaptığını öne süren Özersay, bu artışa paralel olarak işletmelere gerekli desteği vermediğine dikkat çekti.

Asgari ücret artışını desteklediklerini belirten Özersay, Halkın Partisi tarafından açıklanan ekonomik pakette yer aldığı gibi işverenlere prim desteğini de içerecek ciddi bir destek paketinin sağlanmasının şart olduğunu söyledi.

Özersay, göreve geldiklerinde işletmelere tam prim desteği, enflasyon muhasebesi uygulaması ve peşin KDV uygulamasının gözden geçirilmesi gibi uygulamalarla destek vereceklerini vurgulayarak, “Bu tek yanlı uygulama yaklaşımı girdi maliyetlerindeki artışın piyasaya pahalılık olarak yansımasını ya da ciddi bir işsizliği de beraberinde getirebilir” uyarısında da bulundu.

Özersay, piyasanın ucuzlatılması için ortaya koydukları fon ve KDV indirimi ile gümrük kuru sabitleme yaklaşımının hükümet tarafından kopyalandığını ileri sürerek, hükümetin bu konuda da “yarı buçuk iş” yaptığını ifade etti. Hükümetin seçime gidilen süreçte birçok konuda HP’nin söylediklerini kopyaladığını iddia eden Özersay, “Hem kopyalıyor, hem geriden geliyorlar, hem de yarı buçuk yapıyorlar” dedi.

Göreve geldiklerinde temel gıda ürünleri, ilaç ve sağlık harcamalarında piyasayı ucuzlatacaklarını belirttiği ekonomi politikalarını anımsatan Özersay, gerek vergi gerekse fon oranlarında vergi indirimine gidilmesi hatta sıfırlanması, gümrüklerin hesaplanmasında da döviz sabitlemeye gidilmesi ve çıplak fiyat üzerinden vergi alınması, yerli üreticiye de hammadde konusunda kolaylık sağlanması ve tüm bunların denetlenmesi gibi politikalarını da hükümetin kopyalamaya çalıştığını savundu.

Hükümetin bazı ürünlerde KDV sıfırlaması konusunda, UBP’nin koalisyon ortağı DP’den habersiz basın açıklaması yaptığını da savunan Özersay, yapılan vergi indirimlerinin temel gıda ürünlerinde değil de sirke ve bisküvi gibi ürünlerde yapılmasını eleştirdi. Özersay, yapılan yanlış ve eksik uygulamaların piyasanın dengelerini bozabileceğini dile getirdi.

Ekonomik olarak atılacak adımlar konusunda birinci sırada halkı pahalılıktan ve fakirleşmeden korumanın geldiğini ifade eden Özersay, temel gıda, temizlik, ilaç gibi ürünlerin fiyatlarına yansıyacak şekilde adım atacaklarını ve bunu denetim yoluyla fiyatlarda indirime dönüştüreceklerini belirtti.

