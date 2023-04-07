Hükümet yine hedefine ulaşamadı

Kıb-Tek çalışanları, Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı protesto etmek için Meclis önünde eylem yaptı. Meclis sürerken stenografların ek mesaiye kalmama eylemi nedeniyle oturum yine kapandı, söz konusu yasa tasarısı yine onaya sunulamadı

AKSA’ya yeni alım garantili anlaşmaların da önünü açacağı belirtilen Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile ilgili “özel gündemle” dün olağanüstü toplanan Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, stenografların ek mesaiye kalmama eylemi nedeniyle oturum yine kapandı, söz konusu yasa tasarısı yine onaya sunulamadı.Aynı durum, geçtiğimiz hafta yine yaşanmış ve oturum tekrar açılamamış, bu kapsamda tasarının onaya sunulması için Meclisin dün “özel gündemle” olağanüstü toplanmasına karar verilmişti.Öte yandan Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), dün olağanüstü toplanan Meclis Genel Kurulu gündemindeki, ‘AKSA’ya yeni alım garantili anlaşmaların da önünü açacak’ Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı protesto etmek adına Meclis önüne yürüdü ve eylem yaptı.Eylem nedeniyle bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis, eylem öncesinde Meclis önüne bariyer çekti. Dereboyu ve Ledra Palace güzergahından genel trafik akışı durduruldu.Meclis binası arkasında çevik kuvvet ve özel harekatın konuşlandırıldığı gözlemlendi.Meclis kapısını zorlayan ve tekmeleyen eylemciler, polisin kurduğu bariyeri iterek, yolun sonuna kadar açtı. Eylemin bu aşamasında Girne Kapısı’ndan Meclis önüne gelen trafik akışı da durmak zorunda kaldı.“Aksa'ya Hayır” yazılı pankartın açıldığı eylemde “Hükümet İstifa” ve “Birlik, Mücadele, Dayanışma” sloganları atıldı.Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı eylemde yaptığı konuşmada, toplumun malı olan kuruma sahip çıkmaya devam edeceklerini belirterek, sendikalar, partiler ve halkı toplumun malına sahip çıkmaya çağırdı.El-Sen Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu da konuşmasında, dünkü elektrik kesintilerine değinerek, “Trafo merkezlerini 3 gündür polis bekliyor. Biz buradayız. Sayın Müdür, sisteme müdahale eden kimdir açıkla” dedi.Öte yandan Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), El-Sen eylemine destek vermek amacıyla yasanın görüşüldüğü Meclis’te “ek mesaiye kalmama” eylemine dün saat 17.30’dan itibaren devam edeceğini duyurdu.Bunun üzerine Cumhuriyet Meclisi’nin Kamu İhale (Değişiklik) Yasası’nı ele aldığı olağanüstü toplantısı KTAMS’ta örgütlü Meclis stenograflarının ek mesaiye kalmama eylemi nedeniyle 17.30 itibarıyla sonlandırıldı.Yasa tasarısının görüşmesi tamamlanamadı.