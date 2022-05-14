Hükümet krizle başladı

Olgun Amcaoğlu'nun Maliye Bakanlığı görevinden alınarak, Ekonomi Bakanlığına verilmesine tepkili olduğu ve görevi iade etmek istediği öğrenildi





Ulusal Birlik Partisi - Yeniden Doğuş Partisi - Demokrat Parti Hükümeti bu kez Ünal Üstel başkanlığında 4'üncü kez kurulurken, yeni açıklanan kabinede Ekonomi Bakanı Olgun Amcaoğlu krizi yaşanıyor.

Hükümet henüz Meclis'ten güven oyu almazken, Olgun Amcaoğlu'nun görevi iade etmek istediği öğrenildi.

Güvenilir kaynaklar bu yöndeki gelişmeyi doğrulurken, Olgun Amcaoğlu'nun Maliye Bakanlığı görevinden alınarak, 'içi boş bir bakanlığa' verilmesine karşı çıktığı bildirildi.

3. UBP-DP-YDP hükümeti kurulurken Maliye Bakanlığı görevine atanan Olgun Amcaoğlu, hükümetin güvenoyu almadan istifa etmesi nedeniyle asaleten oturamadığı Maliye Bakanlığı koltuğundan, 4. UBP-DP-YDP hükümetinin kurulmasıyla birlikte yeniden kalktı.

Henüz daha 20 gün önce Sunat Atun’dan görevi devralan Amcaoğlu, dün yeniden Maliye Bakanlığı görevini Sunat Atun’a devretti. Kutlu Evren’den Ekonomi ve Enerji Bakanlığı görevini devralan Olgun Amcaoğlu büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

2. UBP-DP-YDP hükümeti kurulurken Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın içinin boşaltılarak özellikle bakanlığın ‘Enerji’ kanadındaki en önemli kurum olan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun Maliye Bakanlığı’na aktarılması nedeniyle, Olgun Amcaoğlu’nun içi boş bir bakanlığa atanmaktan duyduğu rahatsızlığı dile getirildiği öğrenildi.

HALKIN SESİ’nin Olgun Amcaoğlu’na yakın kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre; Amcaoğlu’nun görevi iade etmese bile Atun döneminde Kıb-Tek’e atılan yanlış adımlar ve alınan yanlış kararlar nedeniyle Kıb-Tek’in yeniden Ekonomi ve Enerji Bakanlığı çatısı altına alınmasını talep ettiği gelen bilgiler arasında. Amcaoğlu’nun özellikle Kıb-Tek Genel Müdürü Gürcan Erdoğan konusunda da ciddi rahatsızlığı olduğu gelen bilgiler arasında.

Amcaoğlu, eski Maliye Bakanı Sunat Atun'un özellikle Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'na yönelik aldığı kararları "yasa dışı" olarak yorumlamış, "yanlışlar yapıldığını" söylemişti



