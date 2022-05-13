Hükümet krizi Kıb-Tek’i batırdı

Ciddi mali krizle boğuşan Kıb-Tek’in Mart- Nisan 2022 aylarına ait zararı 275 milyon TL olarak belirlendi



Hükümet krizi ve istikrarsızlık, kamuya ait birçok kurumu yerle bir etti.

Ciddi mali krizle boğuşan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun Mart- Nisan 2022 aylarına ait zararı 275 milyon TL olarak belirlendi.

Kurum, AKSA'ya ait 1.2 milyar TL borç yükünü kamu maliyesine devretmesine rağmen, denk bütçe hedefine ulaşamadı.

İktidar partisi UBP'nin kendi bakanları arasındaki uyumsuzluk ve kavga nedeniyle önce uygulamaya konulan, sonra vazgeçilen Yakıt Değişim Ücreti de devreden kalkınca, zarar daha da büyüdü.

Yönetilemeyen devlet kurumları ve maddi olarak batma noktasına gelen Kıb-Tek’in nasıl bir yol izleyeceği ise kimse tarafından bilinmiyor.

Buna göre Kıb-Tek’in Mart-Nisan ayı zararı kalem kalem şöyle:

Mart 2022 tarifesine göre kurum zarar toplamı 118 milyon 168 bin 450 TL

Mart 2022 ayında Yakıt Değişim Ücreti 60 kuruş 95 milyon 633 bin 231 TL

Nisan 2022 Yakıt Değişim Ücreti 61 milyon 390 bin 799 TL

TOPLAM 275 milyon 192 bin 481 TL



