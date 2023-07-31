“Hükümet, Kervansaray’ı peşkeş çekmekte ısrarcı”

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, hükümetin Kervansaray Plajı'nın tüm uyarılara rağmen peşkeş çekmekte ısrarcı olduklarını ancak buna geçit vermeyeceklerini vurguladı

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada hükümetin Kervansaray Plajı'nın tüm uyarılara rağmen peşkeş çekmekte ısrarcı olduklarını ancak buna geçit vermeyeceklerini söyledi.Şenkul'un açıklaması şöyle:Hükümet Kervansaray Plajımı tüm uyarılarımıza rağmen PEŞKEŞ çekmekte ısrarcı.Kararda yanlış yazdıkları parsel numarasını düzeltince bu işin olacağını zannedenler hüsrana uğrayacaklar.İlgili Bakanlar Kurulu kararı için gelecek hafta içinde gerekli yasal başvuruları yapacağız.Bunun yanında aldıkları karar ile İçişleri Bakanlığına geçen parselin yeniden Girne Belediyesine devredilmesi için İçişleri Bakanlığına da başvurumuzu yapacağız.Kendilerini yasaların üstünde gören, aldıkları yasadışı kararlar ile hem halkını hem de yatırımcıya zarar veren bu anlayışa GEÇİT vermeyeceğiz.Yasaların yok sayıldığı, hukuğun olmadığı yerde sermaye hareketlerinden söz edilemeyeceğini bile bilmeyen bir hükümet.Çok yazık…