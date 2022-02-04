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"Hükümet, kaşıkla verip kepçeyle alıyor"

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KTAMS Başkanı Güven Bengihan, maaşlarda ve asgari ücrette yapılan düzenlemenin, yapılan zamlarla anlamını yitirdiğini vurguladı

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"Hükümet, kaşıkla verip kepçeyle alıyor"

 
Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, “Maaşlarda ve asgari ücrette yapılan düzenlemeler yapılan zamlarla anlamını yitirmiştir” dedi.
KTAMS Başkanı Güven Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, ülkede yaşanan yüksek enflasyon nedeniyle çalışanların, emeklilerin, dar ve sabit gelirli kesimlerin alım gücünün günden güne erirken, hayat pahalılığına bağlı olarak maaşlarda ve asgari ücrette yapılan düzenlemelerin yapılan zamlarla anlamını yitirdiğini kaydetti.
Seçimler öncesinde akaryakıt ve tüp gazın ucuzlatılacağı sözünü verenlerin seçimler geçer geçmez zam kararlarına imza atmaya başladığını savunan Bengihan, “Dereyi geçene kadar ayıya dayı deyen bu zihniyeti şiddetle kınıyoruz.” dedi. 
Soğuk kış günleri yaşanan bu günlerde tüp gaz tüketiminin arttığını, bir ailenin ayda ortalama üç-dört adet tüp gaz tükettiği göz önüne alındığında dar gelirli kesimlerin bütçesine ağır bir yük oluştuğunu belirten Bengihan, elektrik fiyatlarına da yüklü zam yapılmasının gündemde olduğunu ve buna göre de halkın daha ucuz olanı tercih etme seçeneğinin kalmadığını belirtti.
Marketlerde iğneden ipliğe her şeyin fiyatı 3-4 kat artıp, dövizin tavan yaptığı günlerde ayarlanan fiyatlarda dövizde düşüş olmasına rağmen bir kuruş gerileme olmadığını kaydeden Bengihan, fiyatların aksine günden güne daha da arttığını ve hükümetin hiçbir denetim yapmadığını, halkın pahalılık altında ezilmesine seyirci kalmakta olunduğunu ileri sürdü.
Bengihan, “Hükümetin kaşıkla verip kepçeyle alma anlayışı karşısında  halkın alım gücü,   güneş altında eriyen kar gibi erimiştir. Halkın oylarını alana kadar ucuzlatma sözü verip, seçimden sonra zam yaparak halkın aklı ile dalga geçenler bilmelidirler ki bunun hesabını bir gün mutlaka ödeyecekler.” ifadelerini kullandı.
 
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