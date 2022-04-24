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Hükümet için üç parti bir araya geldi

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Hükümet için üç parti bir araya geldi

Hükümeti kurmakla görevlendirilen Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı,Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’yla biraraya geldi.

Görüşmeyle ilgili BRT’ye değerlendirmede bulunan Erhan Arıklı, hükümet ortakları olarak ön görüşme için biraraya geldiklerini belirterek, “Toplantıda, sıkıntılarımızı dile getirdik, yaptıklarımızı ve yapamadıklarımız konuştuk, yaşanan olayların tekrarlanmaması için önerilerimizi ortaya koyduk” dedi.

Erhan Arıklı, YDP ve DP’nin yarın yetkili kurullarını toplayacağı bilgisini de verirken, 3 partinin aynı fikirde olması halinde Pazartesi günü yeniden bir araya gelerek koalisyonu görüşebileceklerini söyledi.

“İlk 100 günün 57’sini harcadık” diyen Arıklı, “Biz icraat hükümeti olmalıyız, boşa geçirecek tek 1 günümüz dahi yoktur, zamanımızı boşa harcamamalıyız, halkımız bizden iş bekliyor” şeklinde konuştu.

Sucuoğlu ile gerçekleştirdikleri görüşmede koalisyon ortakları olarak ortaya hiçbir şart koymadıklarını ancak etkili bir Hükümet olma önerisi yaptıklarını kaydeden Arıklı, bu öneriler ışığında anlaşılması halinde birlikte hareket edilebileceğini aksi takdirde UBP’nin başka bir Hükümet formulü üzerinde çalışma yapması gerekeceğini de belirtti.

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