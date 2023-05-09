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Hükümet bir yıllık icraatlarını basın toplantısıyla anlatacak

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Hükümet bir yıllık icraatlarını basın toplantısıyla anlatacak
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Başbakan Ünal Üstel başkanlığındaki Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi koalisyon hükümeti bir yıllık icraatlarını yarın düzenlenecek basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşacak.

Başbakanlıktan verilen bilgiye göre Başbakan Üstel, yarın saat 11.00’de Lefkoşa’da Grand Pasha Otel’de koalisyon hükümetinin bir yıllık icraatlarını duyuracağı basın toplantısı düzenleyecek.
Koalisyon hükümeti 12 Mayıs 2022'de kurulmuştu. 
 
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