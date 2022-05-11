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HP, sine-i millete mi dönüyor?

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HP’li vekiller, istifa ederek sine-i millete dönmeyi tartışıyor

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HP, sine-i millete mi dönüyor?
 
 
Halkın Partisi (HP) Parti Meclisi, Meclis’teki HP’li vekillerin istifa ederek sine-i millete dönmesini tartışıyor
Vekillikten istifa edip sine-i millete dönmeye en yakın isim Genel Başkan Kudret Özersay ve Parti Meclisi’nin çoğunluğu da aynı görüşte.
HP Genel Başkanı Kudret Özersay, “sine-i millete” dönmelerinin masada olduğunu, birkaç gün içinde de Parti Meclisi‘nde bunun tartışılacağını söyledi.
Özersay, hükümetin bu şekilde kurulması karşısında tepkisiz kalmayacaklarını söyledi.
Özersay, “Böyle bir hükmet kurma yoluna giderlerse, güvenoyu aşamasında mı yoksa diğer aşamalarda mı olur şu an net değil ancak sine-i millete dönme seçeneğimiz masadadır. Ben bunu partinin Genel Başkanı olarak masaya koyuyorum. Yarın (bugün) ya da sonraki akşam da yüz yüze yapılacak PM toplantısında konuyu görüşeceğiz” dedi.
 
 
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