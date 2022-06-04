“HP ödeneğinde kesinti talimatı verildi”

CTP Milletvekili Devrim Barçın, Maliye Bakanlığı’nda hayat pahalılığı ödeneğinin kesintili yapılması için çalışma talimatı verildiğini aktardı ayrıca emeklilik yaşının 65 olması konusunda da ciddi endişeler olduğunu ve bunun mezarda emeklilik anlamına geleceğini vurguladı







Meclis’te konuşan CTP Milletvekili Devrim Barçın, yüksek enflasyon rakamlarına dikkat çekti, “Mutfak yanıyor” dedi.

Sorunun Türk Lirası kullanımından kaynaklandığını ifade eden Barçın, “Sorunu doğru tespit etmezsek, çözümü asla bulamayacağız” şeklinde konuştu.

Barçın, Türkiye ile imzalanan ekonomik protokole de değinerek, “kamu personel rejimi, emeklilik sisteminin gözden geçirilmesi” yönünde ifadeler bulunduğunu hatırlattı.

Bu konuda vatandaşların ciddi tedirginlik yaşadığını dile getiren Barçın, Maliye Bakanlığı’nda hayat pahalılığı ödeneğinin kesintili yapılması için çalışma talimatı verildiğini aktardı.

Türkiye’nin Arjantin’in bile çok üstünde bir enflasyon oranına ulaştığını söyleyen Barçın, yine de protokolde TL kullanılması yönünde anlaşma imzalandığın ifade etti.

Protokolde kamu personel rejimi ve emeklilik sisteminin gözden geçirilerek yapılacak analizler çerçevesinde gerekli mevzuat düzenlemelerinin yapılması maddesine değinen ve bunun Maliye Bakanlığı tarafından yürütüleceğini söyleyen Barçın, bunun Emeklilik Yasası’na bağlı çalışan kamu çalışanlarına işaret edildiği anlamına geldiğini söyledi.

Vatandaşın emekli ikramiyesinden vergi mi alınacak, hesaplanma yöntemi mi değişecek gibi soruları olduğunu söyleyen Barçın, emeklilik yaşının 65 olması konusunda da ciddi endişeler olduğunu belirtti.

Bunun mezarda emeklilik anlamına geleceğini söyleyen Barçın, bunun Türkiye ile müzakere edilemeyeceğini, Türkiye’de aktif pasif oranının 1,80-1,90’larda olduğunu kaydetti, bunun KKTC’de çok daha yüksek olduğunu dile getirdi.

Devrim Barçın, Meclis’te yaptığı konuşmada ihtiyat sandığı birikimleri konusuyla ilgili rakamlar paylaştı.

İhtiyat sandığının emekçinin mevduatına uyguladığı faiz oranının çok düşük olduğuna dikkat çeken Barçın, dairenin buna rağmen sandıktaki paranın %40’ını döviz olarak bankalarda tuttuğunu ve geçen yıldan bu yana %90 kar ettiğini belirtti.

Barçın şöyle konuştu:

“Şuanda İhtiyaç sandığının aktif büyüklüğü 6 miyar 486 milyon TL. Devletin borcu; 31 Aralık 2021 itibarıyla 3 milyar 559 milyon TL.

Kamusu-özeli birikimleri olanlar; geleceğinin yok olmasını izliyorlar maalesef.

Sandığın aldığı TL mevduatları ortalama faizi 17.64, vatandaşa yüzde 17 veriliyor yıllık. O yıl yatırdığın prim için yüzde 13 veriliyor. Ama yıllık enflasyon yüzde 88.81. Yani ihtiyat sandığında 10 bin TL’si olan bir birey 8 bin 881 TL kayba uğruyor.

%17 faiz oranından hesaplarsanız; her 10 bin TL’de emekçinin birikimi 7 bin 781 TL eriyor demektir bu.

Ama ihtiyat sandığı yönetim kurulu mevduatları farklı. %40’ı döviz.

Emekçinin TL olarak nemalandırdığı parasını alıyor sandık, kendi döviz olarak tutuyor bankalarda.

Reel paranın %40’ı döviz olarak tutuluyor…

Tam bir yıl önce dolarda TL karşılığı olarak sandıkta %90 değer kazandı ama biz emekçinin birikimine %17 veriyoruz.

O zaman emekçiye de yabancı para cinsinden bu paranın nemalandırmasına hak vereceksiniz.”



