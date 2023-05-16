Hoş geldin Timur bebek

Gazeteci Sefa Karahasan ile Lola Karahasan çiftinin "Timur" isimli bebekleri dünyaya geldi

TRT Kıbrıs Temsilcisi Gazeteci Sefa Karahasan ile Lola Karahasan çiftinin "Timur" isimli bebekleri dünyaya geldi.Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesinde dünyaya gelen Timur bebeği, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da ziyaret etti.Büyükelçi Feyzioğlu, sosyal medya paylaşımında "Hoşgeldin Timur bebek. Allah tüm evlatlarımızın yolunu, bahtını açık etsin" ifadelerini kullandı. Feyzioğlu, ‘’Timur Karahasan aramıza katıldı. Adı gibi güçlü, kudretli, adaletli olsun. Ailesinin yüzünü ilk günkü gibi hep güldürsün. Vatana, millete Devlete hayırlı işler yapsın İnşAllah’’ yorumunu yaptı.