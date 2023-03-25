Hizmetleri unutulmayacak

Merhum Başbakan Osman Nuri Örek, ölümünün 24’üncü yılında törenle anıldı

Merhum Kıbrıs Türk Federe Devleti Başbakanı Osman Örek, 24’üncü ölüm yıl dönümünde Lefkoşa Devlet Mezarlığındaki kabri başında anıldı.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Örek'in Kıbrıs Türk tarihinde önemli bir isim olduğunu belirtti.Osman Örek’in 1960 Kuruluş Anlaşmaları öncesinde Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Riaf Denktaş liderliğinde ve onların dava arkadaşlarıyla birlikte genç bir hukukçu olarak mücadelenin içinde yerini aldığını söyleyen Tatar, Örek ile erken yaşlarda Kıbrıs konuyla ilgili sohbetler ettiğini belirtti.Siyasete duyduğu ilginin o yıllarda başladığını anlatan Tatar, “Osman Örek ile bu konuları konuşmuş bir kişi olarak şu anda sizlerle Cumhurbaşkanı olarak seslenmenin gururu içindeyim” dedi.“Kendisi ile Püsküllü’de denizde yüzerdik. İçerlere açılırdık ve bana Kıbrıs meselesini anlatırdı” diyen Tatar, bu konuşmalarda Osman Örek’in kendisine Makarios'un hiçbir zaman Kıbrıs Cumhuriyeti’ne inanmadığını söylediğini aktardı.Tatar, Makarios’un aklında İngiltere’nin adadan ayrılmasının ardından ENOSİS’i gerçekleştirmek için mücadele yürütmenin bulunduğunu fakat Türkiye’nin etkin müdahalesiyle Menderes ve Zorlu’nun etkin girişimleriyle Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurulduğunu söyledi.Bu noktada Dr. Fazıl Küçük, Rauf Raif Denktaş ve hukukçu olarak Osman Örek’in büyük katkıları bulunduğunu söyleyen Tatar, 1960 anlaşmasının en büyük başarısının; Türkiye’nin garantörlüğü ve tek taraflı müdahale hakkı, Kıbrıslı Türklerin kurucu ortak olarak anlaşmada yer almasının olduğunu kaydetti. Tatar “Onların hizmetleri ve katkıları hiçbir zaman unutulmayacaktır” dedi.Osman Örek’in kızı Yeşim Örek de konuşmasına Kıbrıs Türk halkının mücadeleci ve davaların insanı olduğunu, hakkını aramaktan asla vazgeçmediğini dile getirdi. Örek, birlik ve beraberlik içinde tek yürek olduğu zaman gücünün daha da büyüdüğünü ve daha da güçlendiğini kaydetti.