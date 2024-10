"Hiçbir suçumuz yok"

İsias Otel sahibi sanık Ahmet Bozkurt mahkemede, “Ben ve oğlum 21 aydır tutukluyuz. Bu olayda bizim hiç bir suçumuz yok. Mağdurum, sağlığım gitti tahliyemi istiyorum” diye konuştu

İsias Otel sahibi sanık Ahmet Bozkurt dünkü mahkemede, “Ben ve oğlum 21 aydır tutukluyuz. Depremi yaşayan biri olarak bu depremden son derece etkilendik” diyerek, aile ve otelden can kayıplarının kendisinde travma yarattığını kaydetti.

Bozkurt savunmasında, “Biz depremden çıktık, deprem yaşayan biri olarak depremden son derece etkilenip günlerimizin bu cezaevinde 1 günü bir aya bedel yaşıyoruz” dedi.

Ahmet Bozkurt “Günlerimiz cezaevinde geçiyor. Hem otelimdeki can kayıpları hem de geniş ailemde 300 tane can kaybı var. Depremin bize yarattığı travma ve işlerimizi her şeyimizi kaybettik. Bizim otelin statiği ile benim bildiğim tek arsa sahibiyim. Oteli yaptırmak için her türlü imkânı sağladım” dedi.

“Üzüntümüz sonsuz” diye konuşan Ahmet Bozkurt, suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Ahmet Bozkurt, “Oteli yaptırmak için her türlü imkanı sağladım ve teslim ettim. Teslim ettim nasıl yapıldı bilmiyorum. Ben teknik konulardan anlamam. Tahliyemi istiyorum. Bu olayda bizim hiç bir suçumuz yok. Bu tamamen doğal afet. Mağdurum, sağlığım gitti tahliyemi istiyorum” diye konuştu.

MEHMET BOZKURT: “SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM”

Ahmet Bozkurt’un büyük oğlu, tutuklu sanık Mehmet Fatih Bozkurt ise “üzerime atılı olan suçlamaları kabul etmiyorum, reddediyorum. Tahliyemi talep ediyorum” ifadelerini kullandı.