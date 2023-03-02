Türkiye’deki deprem bölgelerine giden Cumhurbaşkanı Tatar, depremlerin acısının asla unutulmayacağını vurgulayarak, “Hiçbir şey eskisi gibi olamaz” dedi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’deki deprem bölgelerine taziye ziyareti kapsamında önce Gaziantep’e sonra da Kahramanmaraş’a gitti.

Tatar, Gaziantep’te, KKTC Ankara Büyükelçiliği, KKTC Gaziantep Başkonsolosluğu ve KKTC Mersin Başkonsolosluğu’na, Türkiye’de meydana gelen depremlerdeki fedakar ve özverili çalışmaları nedeniyle takdir belgesi takdim etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Gaziantep AFAD Merkezi’nde yetkililerle bir araya gelerek, basına açıklamalarda bulundu.

Tatar, Türkiye’de meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin acısının asla unutulmayacağını vurgulayarak, “Hiçbir şey eskisi gibi olamaz” dedi.

Bu felaketten daha güçlü bir şekilde çıkmanın temennileri olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, deprem bölgelerindeki vatandaşların acısını paylaştıklarını kaydetti.

KKTC’de depremzedelerin ağırlandığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, ilk günden beridir KKTC’deki kampanyalarla depremzedelere destek olunduğunu söyledi.

Tatar "KKTC'de 5 bine yakın depremzedeyi ağırlıyoruz. Misafirlerimizdir ve böyle olması gerekir. Türk halkı olarak mütevazi imkanlarımız ölçüsünde yardımları sürdürmeye devam ediyoruz. Farklı kampanyalarla bu sürece destek vermek için olağanüstü gayret ve hassasiyet içerisinde çalışıyoruz. Bu yakınlığı, bu acıyı paylaşıyoruz.” dedi.

Kıbrıs’ta çok şiddetli depremin olacağı kanısında olmadığını söyleyen Tatar, fay hattına bakıldığında Larnaka, Limasol ve Baf’a gittiğini kaydederek, “Bir deprem riski varsa çok daha büyük risk Güney Kıbrıs’tadır” dedi.

Buna karşın hazırlıkların yapılması ve tedbirli olunması gerektiğini vurgulayan Tatar, KKTC’deki binaların güçlü olduğu yönünde bilgiler aldığını ifade ederek, büyük deprem riski olduğunu düşünmediğini yineledi.

Depremzedelerle bir araya gelerek, geçmiş olsun dileklerini ileten Tatar, çocuklarla da vakit geçirdi. Cumhurbaşkanı Tatar, Konteyner Kent ve Çadır Kent’teki yaşam alanlarında vatandaşlarla sohbet etti.

Kahramanmaraş’ın ardından Adana’ya giden Cumhurbaşkanı Tatar, temaslarını tamamlamasının ardından dün gece Adana üzerinden yurda döndü.

