İsas otel enkazında eşi Duygu Kalaycı ve kızı Lavin’i kaybeden Caner Kalaycı,

sosyal medya hesabından şu iletiyi paylaştı:

"Sevgili eşimle biz beraber büyüdük, Lavinim doğduğunda olgunlaştık. Bir emanet bıraktı sevgili küçüğüm Havinimi ama eksildik çabalıyoruz belki başaracağız ama hiç unutmayacağız”.

