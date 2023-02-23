İsas otel enkazında eşi Duygu Kalaycı ve kızı Lavin’i kaybeden Caner Kalaycı,
sosyal medya hesabından şu iletiyi paylaştı:
"Sevgili eşimle biz beraber büyüdük, Lavinim doğduğunda olgunlaştık. Bir emanet bıraktı sevgili küçüğüm Havinimi ama eksildik çabalıyoruz belki başaracağız ama hiç unutmayacağız”.
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