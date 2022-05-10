Herkesin cebi yanıyor

Nisan sonu itibariyle 6 bin 90 TL maaş alan asgari ücretli ve özel sektör emeklisi, Ocak ayındaki maaşı ile aldığı gıda miktarından 2 bin 306 TL’lik daha az gıda satın alabiliyor

Nisan sonu itibariyle 6 bin 90 TL maaş alan asgari ücretli ve özel sektör emeklisi, Ocak ayındaki maaşı ile aldığı gıda miktarından 2 bin 306 TL’lik daha az gıda satın alabiliyor





İstatistik Kurumu’nun Nisan ayı enflasyonunu %5.07 olarak açıklaması tepkileri de beraberinde getirdi

Ekonomistlere göre, tüm dünyada “hamsi” olan enflasyon bizde “balina” büyüklüğüne ulaştığı

ÜCRET VE MAAŞLAR HIZLA ERİYOR…

Resmi verilere göre gıda fiyatlarındaki bir yıllık artış %105,23’e, 2022’deki 4 aylık artış ise %37.88’e ulaştığına işaret eden ekonomistler, Türkiye İstatistik Kurumu’na göre Nisan ayında enflasyon %7.25 artarken KKTC’de aylık %5.07 oranının, hesaplama konusunda şüphe uyandırıcı bir oran olduğunu söylüyor. Ekonomistler ulaşılan enflasyon değerlerinin “ülkede herkesin cebinde yangın olduğunu” gösterdiğini vurgulayarak, “2022’de uçuşa geçen gıda fiyatları yılın ilk üç ayında %38.88 oranında arttı. Yıllık gıda enflasyonu %105’i geçti. Nisan sonu itibariyle 6 bin 090 TL maaş alan asgari ücretli ve özel sektör emeklisi, Ocak ayındaki maaşı ile aldığı gıda miktarından 2 bin 306 TL’lik daha az gıda satın alabiliyor” değerlendirmesinde bulundu.

KKTC’DEKİ ENFLASYON BALİNA OLDU…

Ekonomistler tüm Dünya’da enflasyonun yükseldiği savunmasının doğru olduğunu, örneğin Güney Kıbrıs’ta Nisan 2022 sonu itibariyle yıllık enflasyonun %8,6 oranına çıktığını belirtirken, KKTC’deki yıllık %88.81 oranındaki enflasyonun Güney Kıbrıs’a göre %932 gibi normal dışı bir fark yarattığını hatırlatıyor. Ekonomistler, Türk Lirası’ndaki kayıpların sürmesi halinde; tüm dünyada tek haneli olmasına rağmen “yüksektir” dedikleri enflasyonun TC ve KKTC’de 3 haneli rakamlara ulaşacağına da dikkati çekiyor. Ekonomistler, tüm dünyada “hamsi” büyüklüğünde olan enflasyonun bizde “balina” büyüklüğüne ulaştığını da ekliyor.

HALK ACİL ÖNLEM BEKLİYOR…

Siyasetteki istikrarsızlığın halkın moralini bozmaya devam ettiğine işaret eden ekonomi çevreleri ise hükümet yetkililerine şu uyarıları yapıyor:

– Dipte olduğumuzu bütün halk biliyor, bunun için ekonomist olmaya gerek yok.

– Halk krizden fena etkileniyor, ülkede ekonominin bozukluğunu sadece bebekler hissetmiyor.

– Dünyanın birçok yerinde sorunlar var ama bizdeki başı-bozukluğa başka yerde rastlayamazsınız.

– Biz ucuz yabancı işçi çalıştırırken, gençlerimiz Rum tarafında çalışmayı tercih eder hale geldi.

– Bu kısır döngü içerisinde, çocuklarımızı gençlerimizi ülkede tutamıyoruz.

– Bu toplum kendini doyurabilir ama siyasi krizler ve çıkar kavgaları buna izin vermiyor.

