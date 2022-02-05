“Herkesin ağzından çıkanı kulağı duymalı”

CTP Genel Sekreteri Sorakın, Sucuoğlu’nun “CTP’nin içerisindeki dinozorlar” sözünü kime söylediğini bilmediğini ifade ederek, bu ifadeyi şiddetle kınadığını söyledi ve Sucuoğlu için “Ağzından çıkanı kulağı duymalı” dedi



Başbakan Faiz Sucuoğlu, bazı demeçlerin kendisini üzdüğünü söyleyerek, “Parti başkanı bir açıklıyor, onlar 20... Etraftaki o 30 yıllık 40 yıllık ağabeyler, hemen sisli havaları severler... Söylemleriyle iş karıştırıyorlar. 50, 60 veya 70 yaşındaki adamlar yapmayın, böyle kritik dönemlerde yapmayın. Bu dinazorlar, hep bozmuştur ve bozmak için her türlü gayreti sarf ediyorlar. Halkı düşünen yok. Hayatları boyunca da düşünmemişler. Hep bana hep bana. Sisli hava gördüklerinde bozmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Ama zaman o zaman değil” diye konuştu.

Öte yandan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, CTP’ye yönelik “dinozorlar” ifadesini kullanan UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun bu söylemini şiddetle kınadığını söyledi ve hiç kimsenin CTP’nin içini karıştıracak söylemlerde bulunma hakkına sahip olmadığını vurguladı. UBP ile CTP’nin vizyonları arasında büyük farklılıklar olduğuna dikkat çeken Erdoğan Sorakın, hükümet kurulacaksa bir program hazırlanacağını ve hükümet programı oluşturabilmek için, programların örtüştürülmesi gerektiğini belirtti. Ortak olunacaksa partilerin hassasiyetlerinin önemsenmesi gerektiğinin altını çizen Genel Sekreter Sorakın, “Bizim Kıbrıs Sorunu ve Maraş konusunda ciddi bir hassasiyetimiz var. Şu anda Sn. Tatar ve UBP’nin ortaya koydukları iki devletli çözüm modelinin aslında çözümsüzlük modeli olduğunu, bunun dünyada itibar görmediğini ve gerçekleşmesinin asla mümkün olmadığını söylüyoruz. Gerçekleşmesi mümkün olan tek çözüm şekli “federasyondur” dedi. UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun “CTP’nin içerisindeki dinozorlar” sözünü kime söylediğini bilmediğini ifade eden Sorakın, bu ifadeyi şiddetle kınadığını söyledi ve Sucuoğlu için “Ağzından çıkanı kulağı duymalı” dedi. Hiç kimsenin CTP’nin iç işlerine karışmaya yönelik söylemlerde bulunma hakkına sahip olmadığına vurgu yapan Sorakın, “Kendisini uyarıyorum ve kınıyorum dedi.

