“Her zaman tetikte olacaksınız”

GKK Komutanı Tümgeneral Topaloğlu, yemin eden askerlere seslendi: “Her zaman uyanık ve tetikte olarak kutsal vatan topraklarının bir zerresini dahi teslim etmeyeceksiniz. Toprağımıza yan bakanlara gerektiğinde 1964 Şanlı Erenköy Direnişi ve 1974 Mutlu Barış Harekatı'nda olduğu gibi gereken dersi vermede tereddüt göstermeyeceksiniz”

Gazimağusa'da Güvenlik Kuvvetleri Eğitim Merkez Komutanlığında düzenlenen törende konuşan Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, 5 hafta önce Eğitim Merkez Komutanlığına katılan celbin, kısa sürede uyum sağlayarak kahraman birer mücahit olduklarını ve “her Türk asker doğar” özdeyişini bir kez daha doğruladıklarını vurguladı.

Topaloğlu, “Gücünü milletinden, cesaret ve maharetini milli hasletlerinden, güvenini şanlı tarihinden, geleceğe yönelik hedeflerini ise Atatürk ilke ve inkılaplarından alan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının saflarına katıldılar” dedi.

Ant içme töreninin askerlikteki yeminlerin en kutsalı olduğunu vurgulayan Topaloğlu, “Türk gencinin özünde var olan göreve hazır olduğunu, kanun, nizam örf ve adetlere bağlanarak vatan için gerektiğinde ‘ölürsem şehit, kalırsam gazi olurum’ inancının sesli bir ifadesidir” dedi.

Topaloğlu, en genç mücahitlerin, atalarının başlattığı onurlu mücadelenin bayrağını taşımakta olduklarını, ulvi görevi atalarından daha fazlasıyla yerine getireceklerini, bayrağı daima göklerde, şafaklarda dalgalandıracaklarını kaydetti.

Topaloğlu mücahidin; vatan, bayrak sevgisi, Türk milletine olan bağlılığı, üstün vazife anlayışı, kahramanlık, cesaret, dürüstlük, çeviklik, atiklik, sabır ve tahammül gibi önemli özelliklere haiz asker olduğunu kaydederek, mücahitlerin GKK bünyesinde aldıkları eğitimde başarılı olduklarının altını çizdi.

Andın kalben askerlik mesleğine bağlanmanın bir ifadesi olduğunu söyleyen Topaloğlu, mücahitlere özetle; “Vatanımızı barış içerisinde korumak ana gayemizdir. Ancak başkalarından medet umarak saldıranlara karşı, her zaman uyanık ve tetikte olarak kutsal vatan topraklarının bir zerresini dahi teslim etmeyeceksiniz.. Toprağımıza yan bakanlara gerektiğinde 1964 Şanlı Erenköy Direnişi ve 1974 Mutlu Barış Harekatı'nda olduğu gibi gereken dersi vermede tereddüt göstermeyeceksiniz” dedi.

Topaloğlu, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Dr. Fazıl Küçük, Rauf Denktaş’ı vatanları uğruna şehit olan Mehmetçik, mücahit ve mücahideleri rahmetle andı, gazilere şükranlarını sundu.

