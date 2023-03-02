Lefke Belediyesi, Türkiye'deki depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız Bahar ve Ulaş Hüsam çiftinin isimlerini, ikamet ettikleri sokağa verdiklerini açıkladı.

Lefke Belediyesi'nin paylaşımı şöyle:

Hatay depreminde yaşamını yitiren değerli arkadaşlarımız Bahar ve Ulaş Hüsam çiftinin isimlerini ölümsüz kılmak için yakınları ve Lefke Belediyesi kararı ile ikamet ettikleri sokağa isimlerinin verilme kararı alınmıştır.

Bahar - Ulaş Hüsam ışıklarda uyuyun her zaman kalbimizdesiniz!!!



