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“Her zaman kalbimizdesiniz”

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“Her zaman kalbimizdesiniz”
Lefke Belediyesi, Türkiye'deki depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız Bahar ve Ulaş Hüsam çiftinin isimlerini, ikamet ettikleri sokağa verdiklerini açıkladı.
Lefke Belediyesi'nin paylaşımı şöyle:
Hatay depreminde yaşamını yitiren değerli arkadaşlarımız Bahar ve Ulaş Hüsam çiftinin isimlerini ölümsüz kılmak için yakınları ve Lefke Belediyesi kararı ile ikamet ettikleri sokağa isimlerinin verilme kararı alınmıştır.
Bahar - Ulaş Hüsam ışıklarda uyuyun her zaman kalbimizdesiniz!!!
 
 
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