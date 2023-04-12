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“Her zaman en iyisini yerine getireceğiz”
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“Her zaman en iyisini yerine getireceğiz”

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“Her zaman en iyisini yerine getireceğiz”
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Polis Genel Müdürlüğü’nün başarılı ismi, Lefkoşa polis müdürlüğüne bağlı trafik şube amiri Mehmet Özatılgan ve ekibine geçtiğimiz hafta sonu yapılan “Cahit Necipoğlu” drag yarışında plaket verildi.
Plaket takdiminde kısa bir konuşma yapan Özatılgan, bu plaketleri ekip adına almaktan gurur ve mutluluk duyduğunu söyledi ve “Her zaman en iyisini yerine getireceğiz” dedi
 
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