“Her zaman arama kurtarma harekatına hazırız”

GKK Komutanı Tümgeneral Topaloğlu vurguladı: “KKTC, anavatanı Türkiye Cumhuriyeti unsurları ile her ortamda gece ve gündüz, kara sularında veya uluslararası sularda her yerde, her zaman arama kurtarma harekatı icra etmeye hazırdır”



Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı basın brifingi Boğazköy’de Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı’nda yapıldı.

Gönyeli ailesinin de katıldığı brifingde ilk olarak Şehit Teğmen Caner Gönyeli’nin özgeçmişi okundu.

Daha sonra GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ve TC Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir tarafından Şehit Teğmen Caner Gönyeli’nin eşi Nükhet Gönyeli’ye tatbikat anı objeleri takdim edildi.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu basın brifinginde, 2002 yılından bu yana yapılan Şehit Teğmen Caner Gönyeli Arama Kurtarma Davet Tatbikatı’nın bu yıl 18’incisinin fiili bölümünün 13-17 Haziran tarihlerinde icra edileceğini kaydetti.

KKTC tarafından 26 Mart 2002 tarihinde Ercan bölgesel arama kurtarma merkezinin faaliyete geçirildiğini belirten Topaloğlu, arama kurtarma hizmetinin verilebileceğinin NOTAM ile ilan edildiğini ve basın yoluyla kamuoyuna duyurulduğunu kaydetti.

Zorlu Topaloğlu, Bu kapsamda KKTC arama kurtarma birliklerince 26 Mart 2002 tarihinden itibaren bugüne kadar Gazimağusa/Karpaz güneyi bölgesinde 38, Girne/Karpaz kuzeyi bölgesinde 57, Erenköy bölgesinde 9 ve uluslararası sularda 5 olmak üzere toplam 109 arama kurtarma görevi icra edildiğini belirtti.

Tatbikatın amacının, arama kurtarma unsurlarının koordinasyon ve birlikte çalışma usullerini geliştirmek, arama kurtarma personelini eğitmek ve insani yardım harekatı çerçevesinde TC ile KKTC arasındaki iş birliğini denemek olarak belirlendiğini ifade eden Topaloğlu, tatbikatın iki safha halinde 3 senaryo kapsamında icra edileceğini söyledi.

Tatbikatın, deniz safhasının bugün Gazimağusa açıklarında icra edileceğini kaydeden Topaloğlu, deniz safhasında iki senaryo olacağını belirtti.

İlk senaryoda, KKTC karasuları dışında ancak Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde çok sayıda göçmen bulunan bir kuru yük gemisi ile bir ticari yatın çarpışması sonrasında kazazedelerin kurtarılması ve kuru yük gemisinde çıkan yangının söndürülmesi faaliyetleri icra edilecek.

İkinci senaryoda ise, KKTC karasuları içerisinde İzmir’den Kalecik istikametine intikal etmekte olan bir akaryakıt tankeri ile Gazimağusa’dan Mersin istikametine intikal etmekte olan bir ticari geminin çarpışması sonucu denize düşen kazazedelerin kurtarılması ve çevrenin korunmasına yönelik denizde kirliliğin yayılmasını önleyici bariyer kurulması faaliyetleri yapılacak.

Arama kurtarma harekatının doğrudan insan hayatı ile ilgili olduğunu vurgulayan Zorlu Topaloğlu, zamana karşı, ölümle yaşam arasında bir yarış olduğunu anlattı.

Topaloğlu, “KKTC, anavatanı Türkiye Cumhuriyeti unsurları ile gönül ve emel birliği içerisinde her ortamda gece ve gündüz, kara sularında veya uluslararası sularda her yerde, her zaman arama kurtarma harekatı icra etmeye hazırdır” dedi.





