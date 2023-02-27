İsias Otel enkazından arama kurtarma çalışmalarına katılan Hayrat İnsani Yardım Kıbrıs Temsilcisi Vahap Gültekin, enkazı “Her şey saman yığını gibi olmuştu” sözleriyle anlattı

İsias Otel enkazından arama kurtarma çalışmalarına katılan Hayrat İnsani Yardım Kıbrıs Temsilcisi Vahap Gültekin, deprem bölgesinde yaşadıklarını anlattı.

Vahap Gültekin deprem alanına girdiğinde yaşadıklarını şu şekilde aktardı:

“Oraya gidene kadar böyle büyük bir yıkımın olduğunu bilmiyorduk. Adıyaman’ın suyunun, yolunun, internetin hiçbir şeyin olmadığı karanlık bir çukura düştük. Bizim orada amacımız bir kişiye ulaşabilir miyiz idi. Biz sadece o otele odaklanmıştık ama etrafımızda binlercesi vardı.”

İsias Otel’in enkazında gördüklerini anlatan Vahap Gültekin, “Binanın tespitini aldığımız ve gördüğümüz eğitimler çerçevesinde en azından bir kolonun sağlamlığının olması gerekiyordu ama biz o sağlamlığı göremedik. Her şey saman yığını gibi olmuştu. Kolon dediğimiz şeyin belli bir taşıyıcılığı var, belli bir kalıpta durması gerekiyor. Orada dağılmış bir durum vardı, vurduğumuzda hemen dağılıyordu, böyle durumları gördük. Birçok bina çökmüştü ama bu bina çok daha farklı bir şekilde çökmüştü. Çalışabileceğimiz bir alan yoktu” diyerek binanın durumunun ne kadar kötü olduğunu ifade etti.

