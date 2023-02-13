İsias Hotel’deki enkazdan şans eseri çıkan ancak 13 yaşındaki oğlu Aras’ı kaybeden Murat Aktuğralı, “Her şey 15-20 saniyede bitti. Otel adeta ortadan kırıldı ve olduğu yere çöktü. Yıkılış şekline göre bizim odalar daha az hasar gördü ve çıkma şansımız oldu” dedi

Turnuva için Kıbrıs'tan Adıyaman’a gelen Mağusa Türk Maarif Koleji kız ve erkek voleybolcularının tamamı deprem sonrası enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi.3 Şubat’ta gelip İsias Hotel’e yerleşen 39 kişilik kafilede, 12-14 yaşlarında 25 sporcu, 9 veli, 1 öğretmen, 2 müdür muavini ve 2 antrenör bulunuyordu. 6 Şubat sabahı Kıbrıs saati ile 03.17’de meydana gelen 7.7 şiddetindeki depremden sadece 4 veli ile 1 müdür yardımcısı kurtulabildi.epremde yıkılan binadan şans eseri çıkan ancak 13 yaşındaki oğlu Aras’ı kaybeden Murat Aktuğralı, “Her şey 15-20 saniyede bitti. Otel adeta ortadan kırıldı ve olduğu yere çöktü. Yıkılış şekline göre bizim odalar daha az hasar gördü ve çıkma şansımız oldu” dedi.Yüreklerimizi yakan Kahramanmaraş merkezli depremler Kıbrıs'ta da pek çok ailenin ocağına ateş düşürdü. Mağusa Türk Maarif Koleji’nin 12-14 yaş arası 25 kız ve erkek voleybolcusunun tamamı ile veli, öğretmen ve antrenörlerden oluşan 10 kişi Adıyaman’da yıkılan otelin altında kalarak hayatını kaybetti. 3 Şubat günü şampiyonluk hedefiyle Adıyaman’a gelen 25 çocuk sporcu, 9 veli, 1 öğretmen, 2 müdür muavini ve 2 antrenörden oluşan 39 kişilik Gazi Mağusa Türk Maarif Koleji kafilesi 4 yıldızlı Grand İsias Hotel’de konaklamaya başladı.Hem kızlarda hem erkeklerde şampiyon olan Mağusa Türk Maarif Koleji, Adıyaman’daki turnuvaya da çok iyi başladı. Erkekler Adana temsilcisini 3-1, kızlar ise Niğde ekibini 3-0 yendi. Maçların ardından salonda zafer pozları veren iki takım, geçen sene ikinci olarak kaçırdıkları Türkiye şampiyonluğunu bu sene kazanma hayalini yaşıyordu. Adıyaman’daki bölge şampiyonası onları şubat ayı sonunda Manisa’da yapılacak Türkiye Şampiyonası’na taşıyacak bir ara hedefti. Ne var ki, 6 Şubat’ta meydana gelen deprem tüm hayatları söndürdü. Depremde yıkılan otelden çıkamayan çocuklar maalesef hayatlarını kaybetti.13 yaşındaki oğlu Aras’ın maçlarını izlemek için kafileye dahil olan baba Murat Aktuğralı, Hürriyet’e biricik oğlunu, diğer sporcu arkadaşlarını, ve öğretmenleri yitirdiği anları şöyle anlattı: “Takım ruhunu güçlendirme adına çocukları 3-4 yataklı odalara yerleştirdik. Biz veliler de otelin arka bölümüne denk gelen odaları aldık. Akşam yemeğinden sonra bir süre lobide oturup sohbet ettik, güldük, eğlendik. Sonra odalara geçildi. Sabaha karşı her şey 15-20 saniyelik bir süreçte bitti. Otel adeta ortadan kırıldı ve olduğu yere çöktü. Yıkılış şekline göre bizim odalar daha az hasar gördü ve çıkma şansımız oldu. 39 kişilik okul kafilemizden ben, diğer veliler Pervin Aksoy İpekçi, Recep Kılıç ile müdür muavini Esra Özberkman çıkabildik. Diğer 35 kişi enkaz altındaydı.Dışarıda şiddetli bir yağmur yağıyor, ne yapacağımızı bilemez halde dövünüyorduk. Evlatlarımıza seslendik ama hiç cevap gelmedi. Benim gibi kızı Havin’i enkaz altında kalan veli arkadaşım Recep Kılıç ve kızı Serin enkaz altında kalan Pervin Aksoy İpekçi ağlayarak, enkazı kendi imkanlarımızla açmaya çabaladık. Otelde kalan başka misafirleri kurtardık ama çocuklarımıza ulaşamadık. Büyük üzüntü içindeyiz.”Depremde hayatını kaybeden Erkek Voleybol Takımı sporcusu İzcan Nurluöz’ün annesi Feriha Yiğittürk, yürek burkan bir paylaşımda bulundu:“Sen şampiyonsun oğlum. Hepiniz şampiyonlarımızsınız. Meleğim, merhametlim, canımdan canım, İzcan’ım. Efsaneleri oldunuz bu ülkenin, hep öyle kalacaksınız! İnatla, ısrarla, inanarak, ‘Anne şampiyon olmaya gidiyorum’ demiştin. Evet annem... Şampiyonsunuz... Hepiniz birer şampiyonsunuz ve bir ülke, tüm Kıbrıs, size ağlıyor şimdi. Seni asla unutmayacağız; nefes aldığım sürece benimle olacaksın. Hepiniz, adlarınızla, gülüşlerinizle, anılarınızla bize nefes olacaksınız.”