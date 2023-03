İsias Otel enkazında biricik kızı 14 yaşındaki Hayal Gençalioğlu’un kaybeden acılı baba Yaşar Gençalioğlu, o anları anlattı: “Her köşede feryat, çığlık, isyan vardı. Her an bir ceset çıkıyordu” “Adıyaman’a gelince sokak sokak koşmaya başladım, her köşe başında oteli sordum. Sokaklar ağlayan ve çaresizlikle etrafa bakınanlarla doluydu. Birilerine ‘İsias Otel nerede’ diye sordum bana ‘orası yok oldu boşuna koşmayın başınız sağ olsun’ dediler”

Adıyaman’a büyük bir hevesle giden Gazimağusa Türk Maarif Koleji Voleybol takımı kafilesinde bulunan ve depremde İsias Otel enkazının altında kalan 14 yaşındaki Hayal Gençalioğlu, geride unutulmayacak anılar ve acılar bıraktı. Kızını Adıyaman sokaklarında köşe köşe arayan acılı babanın sözleri yüreklere bir kez daha ateş düşürdü.

“Deprem olduğu gün ben de oğlumla İstanbul’daydım. Adıyaman’a gidene kadar akla karayı seçtim” ifadelerini kullanan Yaşar Gençalioğlu, durumun ciddiyetini enkazı görünce anladığını söyledi.

“Kızım çok korkmuştur, beni bekliyor onu alıp gideceğim” düşüncesi ile bölgeye gittiğini kaydeden baba gördüğü manzara karşısında çaresizliğin ne olduğunu hissettiğini anlattı.

“ADIYAMAN SOKAKLARINDA KOŞMAYA BAŞLADIM”

İstanbul’dan Adıyaman’a 24 saat boyunca karadan ulaşmaya çalıştığını bir araç bulduğunu ve hayatında ilk kez Türkiye’de araba kullandığını anlatan babanın geriye kalan hayatı da kızıyla beraber enkaz altında kaldı.

İsias Otel’e ulaşana kadar birçok telefon aldığını, farklı haberler çıktığını söyleyen Gençalioğlu, “Hava çok soğuk, yağmur ve kar vardı. Tek düşüncem kızımın bulunduğu yere varmaktı. Kullandığım arabayı Adıyaman’a gelince bıraktım. Sokak sokak koşmaya başladım, her köşe başında oteli sordum. Sokaklar ağlayan ve çaresizlikle etrafa bakınanlarla doluydu. Ateş başında ısınmaya çalışan birilerine ‘İsias Otel nerede’ diye sordum bana ‘orası yok oldu boşuna koşmayın başınız sağ olsun’ dediler” sözleriyle kâbus anlarını dile getirdi.

“CESETLER SOKAKLARDA, HERKES SAHİBİNİ BEKLİYORDU”…

Mağusa’nın geleceğini karartan İsias Otel’in sadece tavanının kaldığını ve göz göre göre oranın çocuklara mezar olduğunu anlatan baba, gözleri dolarak şahit oldukları korkunç anları anlattı.

Her köşede feryat, çığlık, isyan olduğunu, “Her an bir ceset çıkıyordu, hayatımda hiç böyle bir ana tanık olmadım. Enkazdan çıkan cesetler sokaklarda ailesini bekliyordu. Adıyaman resmen felaketi yaşıyordu, biz aileler orada artık umudumuzu kaybettik çocuklarımızın tek parça çıkması için dua ediyorduk” dedi.

“DEVLET BU DAVAYA SAHİP ÇIKMALI”

Kızı Hayal’in çok mutlu gittiği Adıyaman’da enkaz altında kaldığını, 24 çocuğun yanında öğretmenlerin ve velilerin de hayatını kaybettiğini gözleri dolarak anlatan Yaşar Gençalioğlu, “Mağusa’yı Adıyaman’a gömdüler. Devlet bu davaya sahip çıkmalı, bu çocuklar KKTC bayrağı için Adıyaman’a gittiler ve ne yazık biz çocuklarımızı sonsuza dek kaybettik” şeklinde konuştu.