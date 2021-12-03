Her Gün Daha Fakiriz

Türkiye’de uygulanan ekonomi politikasıyla TL hızla değer kaybetmeye devam ederken döviz dur durak bilmiyor. Dolar 13.54, Euro 15,32, Sterlin ise 18.02’ye ulaştı. Vatandaşlar her sabah güne daha fakir uyanmaya başladı
Asgari ücretli bir çalışanın eline geçen aylık 4 bin 324 TL’lik net asgari ücret, 4 ay içerisinde hem zamlar karşısında hem de döviz karşısında yaşadığı değer kaybıyla komik bir hal aldı
Eylül ayında, günün kuruyla 377 Sterlin’e denk gelen 4 bin 324 TL’lik net asgari ücretin döviz karşılığı dün itibariyle 240 Sterlin’e düştü. Asgari ücret, 4 ayda 137 sterlin dünün kuruyla ise 2466 TL değer kaybetti
Vatandaşların bu güne kadar çalışarak alın teriyle yarattığı yerli sermaye eriyip gidiyor. Akaryakıt, tüp gaz, ekmek, süt ürünleri ve temel tüketim maddelerine yapılan fahiş zamlar halkın alım gücünü yerle bir etti. Dar gelirli kesim sefalete doğru giderken, asgari ücretle geçinenler ise açlıkla mücadele eder pozisyona sürükleniyor
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