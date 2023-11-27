"Her eve fiber optik kablo 2024’te"

Ulaştırma Bakanı Arıklı, 2024 yılında her eve fiber-optik kablo projesini gerçekleştireceklerini, 5 yıl içerisinde de 5G’ye geçeceklerini açıkladı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından Antalya’da düzenlenen etkinlikte, İsias Otel’le ilgili suçlular için talep edilen cezanın ibret verici olmadığını söyledi.

TBD tarafından Antalya’da “Doğal Afetlere Dayanıklı Kritik Altyapılar” teması ile düzenlenen, Türkiye’de kamu ve özel sektör bilişimi alanında en kapsamlı etkinliklerden olan “Kamu-BİB’26 ve BİMY’30 Bütünleşik Etkinliğinin” açılışında konuştu.

“Teknolojiyi ne kadar erken yakalarsak ve bizimle rekabet içinde olan ülkelerle kıyasıya mücadele verir öne geçersek, işte o zaman çocukluğumuzdan beri hayalini kurduğumuz Türk cihan hakimiyetinde bir adım öne geçeriz” diyen Arıklı, bu nedenle bu ve benzer toplantıların sunacağı değerli bilgiler olduğunu, bir araya gelip istişare etmenin ve yeni adımlar atmanın oldukça önemli olduğunu ifade etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için bir ideal geliştirdiklerinin atını çizen Erhan Arıklı, bundan birkaç ay önce Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile görüştüğünü ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni bilişim adası haline getirmek için neler yapılması gerektiğini konuştuklarını söyledi. Mehmet Fatih Kacır ile konuyu görüşmeye devam edeceklerini aktaran Arıklı, kısa süre içerisinde icraata geçileceğinin altını çizdi.

Arıklı konuyla ilgili şunları söyledi:

“Doğrudur, şu anda teknolojiyi yakalamada KKTC oldukça geri. Daha 4.5G’ye yeni geçtik. 5 yıl içerisinde 5G’ye geçeceğiz. Ama teknolojideki gelişmeyi görünce iki GSM operatörümüze ‘5G’yi bırakın 6G’ye hazırlık yapın’ dedim. Çünkü şu anda dünyanın birçok ülkesi 5G’yi kullanıyor ama 6G hazırlıkları var. Biz 5G’yi 5 yıl içerisinde geçtiğimizde dünya belki de 6G’yi kullanmaya başlayacak. Bu baş döndürücü teknolojik gelişmeleri yakalayabilmenin bu toplantıların sonucu olarak karşımıza çıkmasını umuyorum.”

KKTC’nin bilişim adası olabilmesi için önce altyapının oluşturulması gerektiğini kaydeden Arıklı, “Büyük ölçüde teknolojik eksikliklerimiz var, mevzuat eksikliklerimiz var ve bunlarla ilgileneceğiz. Şimdi 2024 yılında her eve fiber-optik kablo projemizi gerçekleştireceğiz inşallah ve tüm adayı teknopark ilan edeceğiz. Doğu Akdeniz Üniversitesi ve ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nde teknoparkımız var ama üniversitelerde teknopark kurmak yerine bütün adayı teknopark ilan ederek adadaki her türlü teknolojik gelişmeyi değerlendirir ve bunları devlet desteği ile teşvik kapsamına alırsak 2025-26 yıllarında bilişim adası olma yönünde çok önemli mesafe kaydedeceğiz” dedi.

Arıklı, Kamu-BİB’26 ve BİMY’30 Bütünleşik Etkinliği çerçevesinde düzenlenen "KKTC Ufuk 2033 Bilişim Adası Kapalı Vizyon Toplantısı"na atıfta bulunarak “Buraya sizlerden öğrenmeye geldik, sizleri dinleyeceğiz. Konuşmalarınızdan sonra ortaya çıkacak raporları büyük bir zevkle okuyup bundan sonraki yol haritamızı oluşturacağız” dedi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, himayelerinde önceki gün düzenlenen KKTC Ufuk 2033 Bilişim Adası Kapalı Vizyon Toplantısı’nda, KKTC’nin bilişim adası olabilmesi için neler yapılması gerektiği tartışılırken; konunun uzmanları, akademisyenler ve özel sektör yöneticilerinin talep, beklenti ve öneriler alındı.

Toplantı sırasında elde edilen bilgiler ışığında KKTC’nin çağdaş dünya ülkeleri ile aynı düzeyde, en son gelişen bilişim ve iletişim teknolojilerinden yararlanması, bilişim teknolojileri ve yüksek teknoloji ürün ve hizmetlerin üretildiği bir üs haline getirilmesi için yapılması gerekenler konusunda politika üreticilerine rehber niteliğinde bir rapor hazırlanacak.



