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Her Daim Dostlar’dan enerji verimliliği semineri

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Çevre gönüllülerinin oluşturduğu Her Daim Dostlar, bu sabah “enerji verimliliği” konulu seminer düzenledi.

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Her Daim Dostlar’dan enerji verimliliği semineri
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Kocareis Kütüphanesi’nde “iklim krizini önlemede yapılardaki enerji verimliliği” konulu semineri Doç. Dr. Ercan Hoşkara sundu.
En büyük enerji sarfiyatının yapıldığı yapılarda alınacak önlemlerle, iklim krizinin baş sorumlusu olan fosil yakıt tüketiminin azaltılabileceği üzerinde duran Hoşkara, binaların doğru konumda projelendirilerek en baştan ısıtma ve soğutmada verimlilik sağlanabileceğini anlattı.
Hoşkara, gölgelendirme ve doğru inşaat malzemeleri kullanılarak daha az enerji kullanılabileceğini söyledi.
Ülkede enerji fiyatlarının dünyadaki düzeyine getirilmesiyle elde edilecek gelirle binaların yalıtımının ve toplu taşımanın desteklenmesi gerektiğini anlatan Hoşkara, bina yalıtım maliyetinin daha uygun rakamlara düşmesi halinde, yurttaşların bu yönde adım atabileceğini kaydetti.
Seminerin sonunda Her Daim Dostlar yöneticilerinden Yusuf Şentuğ tarafından Doç Dr. Ercan Hoşkara’ya doğa çevre koruma konusunda yollarını aydınlattığı için teşekkür plaketi sunuldu. 
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