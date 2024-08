Her Daim Doğa Dostları’ndan çevre temizliği ve uyarılar

Her Daim Doğa Dostları, Salamis ormanlarını gözlemlemek üzere düzenlediği etkinlikte çevreyi de temizledi.

Her Daim Doğa Dostları Başkanı Yusuf Yüksel Şentuğ, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, bu sabah çam kese böceklerini azaltmak için kuş yuvası yerleştirdikleri ormanda cam ve plastik şişeleri temizlediklerini kaydetti.

1 aya yakındır süredir kesilmiş dalların burada durduğunu da belirten Şentuğ, ormanlar için yangın tehdidi olan söz konusu dalların bir an evvel kaldırılmasını talep etti.

Zamansız ve hatalı budamanın ağaçları kuruttuğunu da vurgulayan Şentuğ, göl kenarından geçecek yeni yol yapımına karşı olduklarını da anımsatarak, “Mağusa’da sadece insanlar değil, başka canlılar da yaşıyor. Doğal zenginlikler düşünülerek adım atılmalı” dedi.

Yeni yollar yerine toplu taşımacılığın özendirilmesi gerektiğini belirten Şentuğ, bisiklet ve yaya yollarına daha çok yer verilmesini, daha çok fidan dikilmesini istedi.