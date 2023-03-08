Her biri ayrı bir kahraman

Başbakan Üstel, Türkiye’de deprem bölgelerinde arama kurtarma çalışmalarına katılan 142 askeri personel, 25 polis özel harekat mensubu ve 20 itfaiyeci olmak üzere toplam 187 kişiye takdir belgesi verdi

Türkiye’de deprem felaketi yaşanan bölgelerdeki arama kurtarma çalışmalarına katılan KKTC ekibinde yer alan askeri personel, polis özel harekât mensupları ve Polis Genel Müdürlüğü'ne bağlı itfaiye personeline takdir belgeleri verildi.

Boğaz Karargah’ta saat 11.00’de düzenlenen törende, Başbakan Ünal Üstel 142 askeri personel, 25 polis özel harekat mensubu ve 20 itfaiyeci olmak üzere toplam 187 kişiye takdir belgesi verdi.

Başbakan Ünal Üstel, depremin birçok cana mal olduğu Anavatan Türkiye’de arama kurtarma çalışmalarına katılan herkese teşekkür etti.

Üstel, “Depremde enkaz altında kalan insanımızı arama kurtarma çalışmalarına süratle katılan, canla başla çalışan değerli ekiplerimize şahsım ülkem adına yürekten teşekkür ederim” dedi.

“Keşke imkânımız olsa da daha fazla arama kurtarma ekibimizle Anavatan Türkiye’nin yanında olabilsek” şeklinde konuşan Başbakan Üstel, kısıtlı imkânlarına rağmen KKTC’den aralarında doktorlar ve gönüllülerin de bulunduğu 350’ye yakın kişinin deprem bölgesindeki çalışmalara katıldığını kaydetti. Anavatan Türkiye’de yaşanan depremden dersler çıkarılması gerektiğini dile getiren Üstel, KKTC’yi her türlü doğal afete hazır hale getirmek için hükümetin çalışmalarına birlik ve beraberlik içinde devam edeceğini söyledi.

