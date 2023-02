“Her an deprem olabilecekmiş gibi hareket edilmeli”

Cumhurbaşkanlığı Deprem Komitesi Başkanı, YDÜ Deprem ve Zemin Araştırma ve Değerlendirme Merkezi Başkanı, Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölüm Başkanı, Jeoloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Cavit Atalar, Kıbrıs’ın deprem ülkesi olduğunu vurgulayarak “Depreme dayanıklı yapılar yapmamız lazım. Hastaneler, okullar, kamu binaları, camiler denetlenmeli” dedi

Cumhurbaşkanlığı Deprem Komitesi Başkanı, YDÜ Deprem ve Zemin Araştırma ve Değerlendirme Merkezi Başkanı, Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölüm Başkanı, Jeoloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Cavit Atalar, “Kıbrıs deprem ülkesidir. Depreme dayanıklı yapılar yapmamız lazım. Depremle birlikte yaşamayı öğrenmeliyiz, eğer binalar dayanıklıysa korkmamıza gerek kalmaz” dedi.

Atalar, Türkiye Kahramanmaraş merkezli depremde hem Türkiye hem de Kıbrıs’tan insanların yaşamını yitirdiğini hatırlatarak, yaşanan acıların bir daha tekrarlanmaması adına çalışmalar yapılması gerektiğini vurguladı.

Depremlerde büyüklük ve şiddetin, yıkıcılık noktasında önem taşıdığını kaydeden Atalar, binaların tasarımının zemin özelliklerine göre ve depreme dayanıklı yapılmasının zararı önlemede önemli rolü bulunduğunu ifade etti.

Atalar, özellikle yumuşak zeminlerin risk taşıdığına işaret ederek, son yaşanan depremde Hatay’da özellikle yumuşak zemine yapılan binaların yıkıldığını söyledi.

Zemine uygun, depreme dayanaklı binalar yapmanın ve denetimin önemine işaret eden Atalar, depremin ne zaman ve ne şiddette olacağını bilmenin mümkün olmadığını, bunun da depreme her zaman hazır olmayı gerektirdiğini söyledi.

Zemin mekaniği ve geoteknik mühendisliği alanında profesörlük unvanı da bulunan Atalar, TAK muhabirine yaptığı açıklamada, evlerin depreme dayanaklılığı konusunda Deprem Yönetmeliği’nin uygulamada olmadığı yıllarda yapılan evlerin denetlenmesi gerektiğini vurguladı.

“HASTANELER, OKULLAR, KAMU BİNALARI, CAMİLER DENETLENMELİ”

Binaların, özellikle hastanelerin, okulların, kamuya ait binaların, camilerin depreme dayanıklılığının denetlenmesi konusunda çalışma yapılması gerektiğini dile getiren Atalar, uzmanların da katkılarıyla binaların gözden geçirilmesine ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı Deprem Komitesi’nin çalışmalarına da değinen Atalar, komitenin uzmanlardan oluştuğunu, deprem öncesi, sonrası ve sırasında neler yapılması gerektiğiyle ilgili halkı bilgilendirmek adına toplantılar yapıldığını belirtti.

Atalar, Türkiye ve yurt dışından uzmanların da görüşlerini alındığını, toplantıların devam ettiğini kaydetti.

Komitenin yeni değil bir yıl önce toplantılara başladığını anımsatan Atalar, çalışmalarının süreceğini söyledi.

Denetim ve uygulamada problemler olduğunu dile getiren Atalar, gerekli denetimlerin yapılmasının büyük önem taşıdığını belirtti.

Ülkede yapılan sosyal konutlarla ilgili şikayetler aldıklarını söyleyen Atalar, 1975’teki yönetmeliklere göre yapılan evlerin gözden geçirilmesi, zeminlerinin incelenmesi ve gerekirse güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

“FAY HATTINDAKİ CALİFORNİA’DA BÜTÜN BİNALAR GÜÇLENDİRİLDİ”

Atalar, dünyanın en büyük iki fayından birinin California’da bulunduğunu, diğerinin de Kuzeydoğu Anadolu Fay olduğunu söyleyerek, California’da bütün binaların güçlendirildiğini, depreme dayanıklı hale getirildiğini belirtti.

Son depremin yaşandığı Doğu Anadolu Fay hattının da büyük ve aktif bir fay olduğunu söyleyen Atalar, tarihsel olarak bakıldığında da bu bölgelerde büyük ve yıkıcı depremler yaşandığının görüldüğünü kaydetti.

Kıbrıs’ın Afrika Levhası ile Avrasya Levhasının kesiştiği bir yerde bulunduğunu belirten Atalar, her an deprem olabilecekmiş gibi hareket edilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Atalar, “ Kıbrıs deprem ülkesidir. Depreme dayanıklı yapılar yapmamız lazım. Depremle birlikte yaşamayı öğrenmeliyiz eğer binalar dayanıklıysa korkmamıza gerek kalmaz” dedi.

Depremleri değerlendirirken, büyüklük ve şiddetin karıştırılmaması gerektiğini dile getiren Atalar, büyüklüğün bir ölçüm gösterdiğini, şiddetin ise yıkıcılığı gösterdiğini kaydetti.

“Eğer zemin sağlamsa şiddet daha düşük olur. Güçlü zeminlerde şiddet ve yıkıcılık daha az hissedilir” diyen Atalar, binaların yumuşak zeminde olmasının daha büyük yıkıma yol açtığını Hatay’da da bunun görüldüğünü ifade etti.

“DEPREMİN NE ZAMAN OLACAĞINI BİLMEK MÜMKÜN DEĞİL, HER ZAMAN HAZIR OLMAK GEREK”

Depremin ne zaman olacağını bilmenin bilimsel olarak mümkün olmadığını vurgulayan Atalar, “Depremin zamanı, büyüklüğü ve yerini kimse söyleyemez” dedi.

Bu nedenle depreme her zaman hazır olmak gerektiğini söyleyen Atalar, bina yapılacağı zaman jeofizik, jeoloji, inşaat mühendislerinin, mimarların, şehir plancılarının ve çevre mühendislerinin değerlendirmelerine başvurulmasının önemine işaret etti.

Atalar, KKTC’nin bu açıdan şanslı bir ülke olduğunu, üniversitelerde değerli bilim insanlarının bulunduğunu, onların söylediklerine kulak vermek gerektiğini vurguladı.

İnşaatların bilimsel esaslara ve yasalara göre yapılması ve denetlenmesi gerektiğini dile getiren Atalar, “Sağlam olduğunu garantilememiz lazım” dedi.

Atalar, belediyelerin denetim noktasında üzerlerine düşeni yapmalarının önemine de dikkat çekti.