Hemşireler ve Ebeler Sendikası yarın dört saatlik uyarı eylemi yapacak

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası, yarın 08.00-12.00 saatleri arasında, Onkoloji, Hematoloji, Çocuk Onkoloji, Gündüz Kemoterapi servislerinde iş bırakarak uyarı eylemi yapacağını duyurdu.

Sendika, eylem kararına rağmen halen uzlaşı ve diyalog yolunun açık olduğunu belirterek, Başbakan'ın bugün mesai bitimine kadar kendileriyle görüşerek talepleri konusunda adım atmasını beklediğini bildirdi.



Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı İbrahim Özgöçmen yaptığı yazılı açıklamada, “İnsan sağlığını hiçe sayarak işçiler eli ile hemşirelik hizmetlerinin yapılmaya çalışılmasına ve mesleğimizin onurunu kırarak ucuz siyaset malzemesi yapılmasına izin vermeyeceğiz.” dedi.

Özgöçmen geçtiğimiz hafta Sağlık Bakanlığı’na belli başlı sıkıntılar ve geçici işçi sorunlarının giderilmesi için beş gün süre verdiklerini, ancak Sağlık Bakanlığı’nın henüz kendilerine resmi dönüş yapmadığını söyledi.

Sendika olarak her zaman toplum yararını göz önünde bulundurarak hareket ettiklerini ve halkın kaliteli sağlık hizmeti alabilmesinin birinci öncelikleri olduğunu ifade eden Özgöçmen, gelinen aşamada her türlü uzlaşı yolunu denemelerine rağmen olumlu sonuç alamadıklarını kaydetti.





-"Uzlaşı ve diyalog yolu halen açık"



Özgöçmen açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Ciddiyetimizin farkına varın ve bir nebze olsun halkımızın sağlığını birinci önceliğinize alın. Bu süreçte yaşanacak her bir olayın sorumlusu doğrudan Sağlık Bakanlığı ve Başbakan olacaktır.

Son olarak, sendikamız adına belirtmek isterim ki, halen uzlaşı ve diyalog yolunun açık olduğunu ancak Sayın Başbakan’ın bugün mesai bitimine kadar bizleri çağırarak bizzat görüşmesi ve haklı talebimiz konusunda karşılıklı anlaşma yapılabilmesi için adım atması gerekmektedir. Tüm kamuoyuna bildirir ve yaşanacak sorunlardan dolayı şimdiden özür dileriz.”