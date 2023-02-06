Hemşireler ve Ebeler Birliği Türkiye için yardıma hazır olduğunu Sağlık Bakanlığı’na iletti

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Türkiye'de depremin ardından ihtiyaç duyulması halinde gönüllü olarak çalışacak üyeleri belirleyip, Sağlık Bakanlığına ilettiğini açıkladı.
Başkan Ali Özgöçmen imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, “Acı ve üzüntümüz derin ve tarifsizdir. İhtiyaç duyulması halinde Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği üyeleri bu acıları paylaşmaya ve yaraları sarmaya gönüllüdür. Tüm Anadolu halkına acil şifalar ve hayatlarını kaybedenlere rahmet dileriz.” ifadeleri yer aldı.
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