“Hem kamuda verimlilik diyorlar hem de geçici istihdam yapıyorlar”

Yıllardır daha ziyade seçim yatırımı olarak kullanılan geçici ve mevsimlik işçi istihdamı tartışılmaya devam ediyor



Kamuda verimlilikten, yapısal dönüşümden söz eden hükümetin geçici ve mevsimlik işçi istihdamı eleştirilere konu olmaya devam ediyor…

Konu hakkında konuşan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, “Bu ülkenin herhangi bir bürokratı bize kamuda verimliliği anlatsın; bizde anlatalım onlara neden kamuda verimlilik yok. Sebebi siyasilerdir” dedi.

Katıldığı tv programında konuşan sendika başkanı Güven Bengihan, konu hakkında “posta (dairesi) münhal açtı ve 22 kişi aldı. Mülakata 29 kişi çağrıldı... Eşit alanlardan eleme yaptılar ve işe girmedi… Siz arka kapıdan ama mevsimlik, geçici işçi alacaksınız ve kamuda verimlilikten söz edeceksiniz ha! Öyle mi? Bu ülkenin herhangi bir bürokratı bize kamuda verimliliği anlatsın; bizde anlatalım onlara neden kamuda verimlilik yok. Sebebi siyasilerdir” ifadelerini kullandı.



