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Hellim, 200 TL’yi geçti

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1 lt Koop-Süt fiyatı 3.25 TL artışla, 22.75 TL’den 26 TL’ye çıktı. 1 kg tuzlu hellim fiyatı 158.25 TL’den 194 TL’ye, tuzsuz ve diyet hellim 166.30 TL’den 205 TL’ye yükseldi

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Hellim, 200 TL’yi geçti
KOOPSÜT, dünden itibaren geçerli olarak yeni ve zamlı fiyat listesini paylaştı.
Buna göre; 1 lt süt fiyatı 3.25 TL artışla, 22.75 TL’den 26 TL’ye çıktı.
Yağsız 1 lt süt fiyatı 23 TL’den 26.5 TL, laktozsuz 1 lt süt fiyatı 25.90 TL’den 29.50 TL’ye yükseldi.
KOOP 1 kg tuzlu hellim fiyatı ise 158.25 TL’den 194 TL’ye çıktı.
Az tuzlu, tuzsuz ve diyet hellim 166.30 TL’den 205 TL’ye yükseldi.
Öte yandan 800 gr kaşar peynir 141.75 TL’den 150 TL’ye, 900 gr kooper peynir 86.50 TL’den 103.95 TL’ye çıktı.
 
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