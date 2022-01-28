Sucuoğlu, “Hükümeti kiminle kuracağımız henüz belli değil ama rahat, nisap sorunu yaşamayan bir hükümet lazım. Hedefimiz uzun ömürlü bir hükümet” dedi



UBP Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) açıklamalarda bulundu. Sucuoğlu, hükümet kuruma çalışmaları, ekonomik konular, elektrik kesintileri, Türkiye ile ilişkiler ve Kıbrıs konusunu değerlendirdi.

“BEKLEDİĞİMİZ, YSK’NIN KESİN SONUÇLARI RESMİ GAZETEDE YAYIMLAMASIDIR”

Hükümet kurma çalışmalarıyla ilgili çıkan haberlerin dedikodu olduğunu, “spor toto” gibi “o bakanlık senin, bu bakanlık benim” şeklinde kendilerince isimler ortaya koyulduğunu kaydeden Sucuoğlu, bunların yanlış şeyler olduğunu söyledi.

Sucuoğlu, “Biz bütün partilerle görüşeceğiz, arkadaşlarımız gayri resmi olarak da görüşüyor. Düşüncelerimizi söylüyorlar, düşüncelerini alıyorlar. Beklediğimiz, YSK’nın kesin sonuçları resmi gazetede yayımlamasıdır” dedi.

Sonuçların resmi gazetede yayımlanmasının ardından 10 gün bekleneceğini, 10 gün sonra Meclis’te yemin töreninin yapılacağını ve görevlendirmenin verileceğini ifade eden Sucuoğlu, Anayasa’ya göre görevlendirmeye kadar olan en az 10 günlük süreyi iyi kullanacaklarını ve görevi alır almaz hükümeti hemen kuracaklarını vurguladı.

“KİMİNLE KURACAĞIMIZ HENÜZ BELLİ DEĞİL AMA İYİ NİYET VAR”

Görüşmelerin henüz milletvekilleri veya parti başkanları düzeyinde olmadığını, parti yetkililerinin ön görüşmeler yaptığını ifade eden Sucuoğlu, “Hükümeti kiminle kuracağımız henüz belli değil ama iyi niyet var. Rahat, nisap sorunu yaşamayan bir hükümet lazım. Geçmişte yaşananlar gibi bir şeyi halkımıza yaşatmak istemiyoruz” dedi.

Sucuoğlu, hedefin, uzun ömürlü bir hükümet olduğunu, KKTC’nin artık 6 ayda 1 yılda ne bir hükümet değişimine ne de erken seçime ihtiyacı olmadığını, ekonomik anlamda da bunu kaldıramayacağını ifade etti. Sucuoğlu, “Bizim esas hedeflediğimiz; ekonomideki açılımlardır, bunun için de belli bir süreye ihtiyaç vardır, herkes siyasi ikbalini bırakacak, bu ülkenin önünü ekonomik anlamda nasıl açabiliriz onun kavgasını vermelidir hep birlikte... Yani kısır çekişmeler yerine ülkenin önünü açabilecek konularda hep birlikte çalışmadır hedefimiz” diye konuştu.

