“Hedefimiz 25 kişilik sınıflar”

Bazı okullarda 45 kişilik sınıflarda eğitim verildiğine dikkat çeken Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, inşa edilecek yeni okullarla sınıf mevcutlarının düşeceğini söyledi ve “Hedefimiz 25-30 kişilik uluslararası standartlardaki sınıflar” dedi

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, inşa edilecek yeni okullarla sınıf mevcutlarının düşeceğini ve güvenli yapılara kavuşacaklarını belirtti.

Türkiye ile KKTC arasında imzalanan 2023 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü'nde yer alan ülkeye 25+1 yeni okul yapımı projesi ile ilgili değerlendirmelerde bulunanÇavuşoğlu, KKTC'deki ilk ve orta öğrenim hizmeti veren okulların yenilenme, güçlendirilme ve tadilata ihtiyacı olduğunu aktardı. Çavuşoğlu, "Yeni okullarla birlikte hem sınıf mevcutlarını düşüreceğiz hem de güvenli yapılara kavuşacağız. Nihai hedefimiz, eğitimde uluslararası standartlara kavuşmak. Sınıflardaki öğrenci sayıları fazla. Bazı okullarda 45 kişilik sınıflarda eğitim veriyoruz. Hedefimiz 25-30 kişilik uluslararası standartlardaki sınıflar. Bunun için yeni okullara ihtiyacımız vardı. Yeni okullar KKTC Deprem Yönetmeliği'ne de uygun olacak. Protokolde bu alana bütçe ayrıldı" diye konuştu.

Çavuşoğlu, Türkiye ile imzalanan protokolde yer alan 25+1 okul projeleri ile diğer okullardaki onarım ve güçlendirme işlemlerinin 12-15 ay içerisinde tamamlanacağını bildirdi.

Geçitkale Cumhuriyet Lisesi öğrencilerinden Esra Bebek ise, okullarının depreme dayanıklılık incelemesi sürdüğü için eski Polis Okulu'nda eğitimlerine devam ettiklerini belirterek yeni yere alışmakta güçlük çektiklerini ve yeniden yapılması durumunda eski okullarına dönmek istedikleri söyledi.

Bebek, "Yeni okulumuza kavuşmak için sabırsızlanıyoruz. Cumhuriyet Lisesi'nin düzeni çok farklıydı. Şu an eğitim gördüğümüz yer güvenli. Eğer okulumuz yeniden tamir edilir veya sağlıklı bir şekilde yapılarak güvenli hale getirilecekse orada eğitim görmek istiyoruz” diye konuştu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından KKTC'deki okullarda depreme dayanıklılık incelemesi başlatılmıştı.

İncelemeler sonuçlanıp dayanıklılık raporları hazırlanana kadar ülke genelinde birçok okulun öğrencilerinin bir kısmı başka okullara nakledilirken bir kısmı da uzaktan eğitime geçti. Bazı ilkokullarda ise öğrenim konteyner sınıflarda devam ediyor.

Türkiye ile KKTC arasında imzalanan 2023 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü'nde 25+1 yeni okul yapılması ve bu okullara Türkiye'deki depremde yaşamını yitiren KKTC'li öğrencilerin isimlerinin verilmesi öngörülüyor. Protokolde ayrıca tadilat yapılması gereken okullarla ilgili projelere de bütçe ayrıldı.

