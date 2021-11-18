Hedef, ülkeye sıcak para getirmek

Başbakan Sucuoğlu, seçimden sonra “radikal kararlar alacak, cesur, seçilme gailesi olmayan, alışılmışın dışında adımlar atabilecek bir ekiple” çalışacağı sinyalini verdi. Sucuğlu: “Odaklanacağımız nokta ekonomi olacak. Yatırımcıların önündeki kapıları açmakla kalmayacağız, kapıları kıracağız” dedi





Başbakan Faiz Sucuoğlu, 2022 yılı bütçesine ek olarak, yapmayı planladıkları “yeni sektör” açılımları ile ülkeye sıcak para getirerek Maliye’yi güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi. Bu hedefe yönelik çalışmaların hazır olduğunu bildiren Sucuoğlu, ilgili paydaşlarla istişare ederek son şeklini verecekleri çalışmaları seçimden sonra kurulacak hükümette hayata geçireceklerini açıkladı.

Ülkede pandeminin yarattığı artçı depremlerin sürdüğünü kaydeden Başbakan Sucuoğlu, seçimden sonra iktidara gelmeleri halinde vatandaşın cebindeki 3 kuruşu 5 kuruş yapmanın kavgasını vereceklerini söyledi.

Seçimden sonra UBP’nin iktidarda olacağı öngörüsünde olan Sucuoğlu, radikal kararlar alacak, cesur, seçilme gailesi olmayan ve alışılmışın dışında adımlar atabilecek bir ekiple vakit kaybetmeden atılımlar yapacağını vurguladı.

Sucuoğlu, “Genel anlamda ülkede pandeminin yaratmış olduğu artçı depremler devam ediyor. Bunları önümüzdeki süreçte, özellikle 2022 bütçesi ile birlikte belli ölçüde tolere edilebilecek duruma getirmeyi düşünüyoruz ama bunu yaparken bir şekilde sıcak para akışını sağlamamız lazım” diyerek, yeni sektörleri yükseköğrenim, turizm ve inşaat sektörlerine katma anlamında bir çabada olduklarını belirtti. Sucuoğlu, bu amaca yönelik olarak ilgili Bakan ile müsteşarlar, ekonomik örgütler ve bazı üniversitelerin katılımıyla bir çalıştay düzenleyeceklerini de açıkladı.

İlgili paydaşlarla istişare içinde çalışarak gerekli hazırlıkları yapmayı ve seçimden sonra ise zaman kaybetmeden atılımlarda bulunmayı planladığını anlatan Sucuoğlu, “Radikal kararlar alacak, cesur, seçilme gailesi olmayan ve alışılmışın dışında adımlar atabilecek bir ekiple çalışmamız gerekir” dedi.

Sucuoğlu sözlerine şöyle devam etti:

“Kıbrıs Türk halkı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hep tanınmamışlığın dezavantajlarını yaşadı. Artık tanınmamışlığın avantajlarını da yaşamanın zamanıdır. Beni Avrupa Birliği yasaları çok ilgilendirmez. Ben Avrupa Birliği üyesi değilim. Dolayısıyla ben kendi yasalarımı hazırlayıp kendi ülkeme avantajlar sağlayabilirim, onun peşindeyim. Singapur ve Tayvan gibi tanınmamasına rağmen çok ciddi geliri olan ve refah içerisinde olan ülkeler var.

Kıbrıs’ın en büyük özelliği doğası ve daha da önemlisi coğrafi konumu. Bunların avantajlarını yaşamamız gerekir. Bu konuda iş insanlarımızla da tartışacağımız belli açılımlar var. Onların görüşleri bizim için çok değerli çünkü bu arkadaşlarımız işin, ekonominin içindeler.

Yatırımcı düşmanı değil, yatırımcı dostu bir ülke olmamız gerekir. Yatırımcı dostu anlamında ülkemiz çok sorgulanıyor, bunları kırmamız gerekiyor.

İnşaat sektöründe kapıları açmakla yetinmeyip, adeta kırıp çıkarmalıyız, sektörün önünü açmamız gerekiyor. Yapacaklarımız hazır, işin içinde olan örgütlerle bunlara son şeklini verip erken seçimden sonraki kurulacak yeni hükümette zaman kaybetmeden başlangıcı yapmamız gerekir. Çünkü gerçekten ülkenin kaybedecek bir dakikası bile yok.”

2022 Yılı bütçesine de değinen Başbakan Sucuoğlu, “Bütçe bize sıkıntı yaratır” diyerek, 2022 yılı bütçesine ek olarak, yapmayı planladıkları yeni sektör açılımları ile ülkeye sıcak para getirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Hedeflerinin Maliye’yi güçlendirmek olduğunu vurgulayan Sucuoğlu, bu hedefe yönelik çalışmaların hazır olduğunu, ilgili paydaşlarla istişare ederek son şeklini vereceklerini ve seçimden sonra kurulacak hükümette hayata geçireceklerini anlattı.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, 15 Kasım dolayısıyla KKTC’ye gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile tören esnasında sohbet etme fırsatı bulduklarını belirtti.

Sucuoğlu, Fuat Oktay’ın Kuzey Kıbrıs’ın ekonomik anlamda kendi ayakları üzerinde durabilmesi için projelerin ve protokollerin uygulanmasını arzu ettiğini belirtti. Yakın zamanda Ankara’ya gideceğini söyleyen Sucuoğlu, bu konuları orada daha detaylı bir şekilde ele alacaklarını aktardı.

Seçim ve Halkoylaması Yasası’nda yapılması öngörülen değişikliklerle ilgili konuşan Başbakan Faiz Sucuoğlu, UBP Parti Meclisi’nde karma oyun kaldırılması yönünde karar çıktığını ancak diğer partilerde bu yönde bir inisiyatif göremediğini ifade etti.

