"Hedef, öğrenci kalitesini artırmak"

İçişleri Bakanlığı tarafından yeni vize uygulamalarına yönelik üniversite rektörlerine sunum yapıldı

İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilere uygulanacak e-vize ve transit vize uygulamaları ile ilgili üniversite rektörlerine yönelik ortak bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı düzenledi.

Toplantıda, İçişleri Bakanlığı tarafından yeni vize uygulamalarına yönelik sunum yapılırken, uygulamaya yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, yükseköğretimin ülke için önemli bir alan olduğunu ancak kamu düzeninin sağlanması için bir takım adımlar attıklarını söyledi.

Ülke içerisinde yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek istediklerini de dile getiren Oğuz, “Kamu düzeninin, huzurunun sağlanması ve yükseköğretimde öğrenci kalitesinin arttırılması hedefindeyiz” diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise, YKS yerleştirme sonuçlarının memnuniyet verici olduğunu belirterek, ülkede eğitim alacak öğrencilere, güvenli bir yaşam ve eğitim ortamı yaratmaları gerektiğinin önemine vurgu yaptı.

“Ülkemizin 'Öğrenci Adası Kıbrıs' olmaya devam etmesi için çalışmalarımıza hızla devam etmekteyiz.” ifadelerine de yer veren Çavuşoğlu, YÖKAS sistemine doğru bilgilerin girilmesi yönünde de uyarılarda bulundu.

