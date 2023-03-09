banner913
banner885
İçişleri Bakanı Öztürkler 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolaysıyla mesaj yayımladı
İçişleri Bakanı Öztürkler 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolaysıyla mesaj yayımladı
9 0
Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası: ”Biz topluma adanmış bir mesleğin onurlu üyeleriyiz”
Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası: ”Biz topluma adanmış bir mesleğin onurlu üyeleriyiz”
6 0
 
Ataoğlu::
Ataoğlu:: "Kadın bir kültürde ne kadar kıymetliyse, o toplum o kadar medenidr"
8 0
Üstel , arama kurtarma çalışmalarına katılan KKTC ekibine takdir belgesi verdi
Üstel , arama kurtarma çalışmalarına katılan KKTC ekibine takdir belgesi verdi
16 0
“Yaşlı Bakım Sektöründe Yatırım İhtiyaçları ve Teşvikler” semineri 15 Mart’ta
“Yaşlı Bakım Sektöründe Yatırım İhtiyaçları ve Teşvikler” semineri 15 Mart’ta
6 0
Yarın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü...
Yarın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü...
15 0
Napoli haftalar sonra kaybetti
Napoli haftalar sonra kaybetti
20 0
banner915

Hedef, iki milyon turist

banner476

Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu, 2023’te ülkeye gelecek turist sayısının 2 milyonun üzerinde olmasını hedeflediklerini vurguladı

banner825
Hedef, iki milyon turist
banner931
Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Berlin’de düzenlenen ITB Berlin Turizm Fuarı’nda Türkiye Cumhuriyeti  Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir araya geldi.
Ataoğlu, 2023’te ülkeye gelecek turist sayısının 2 milyonun üzerinde olmasını hedeflediklerini bildirdi.
Ataoğlu, Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen Uluslararası Turizm Borsası (ITB) Fuarı’nda AA muhabirinin sorularını yanıtladı.
KKTC’de turizm alanında Kovid-19 dönemini olumlu bir şekilde atlattıklarını ifade eden Ataoğlu, 2019’un turist sayısına 2022’de ulaştıklarını söyledi.
Ataoğlu, "Ama 2023’teki esas hedefimiz, eğer yine bir aksilik yaşanmazsa ve her şey istediğimiz gibi devam ederse 2019 ve 2022’den daha da fazla turistin ülkeye gelmesi ve 2 milyonun üzerine çıkmaktır.“ dedi.
Ataoğlu, birkaç ay içinde yeni havalimanının açılmasıyla da turist sayısını artırmayı hedeflediklerini dile getirerek, son günlerde Türkiye’nin Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Almanya, Rusya, İngiltere ve Türkiye’nin değişik kanallarında KKTC’yi tanıtıcı reklam çalışması yapıldığını, bundan ciddi geri dönüşler aldıklarını anlattı.
Turist olarak KKTC’ye gelenlerin konut almaya başladığına işaret eden Ataoğlu, “Şimdi turizm bizde sürdürülebilir boyuttadır. Çünkü bütün olumsuzluklardan, dünyanın ve bazı ülkelerin yaşamış olduğu olumsuzluklardan çok az etkilenen bir Kuzey Kıbrıs. Eğer hal böyle ise ve güvenli bir ülke ise her haliyle güvenli bir ülke ise o zaman herkesin KKTC’ye gelmesi gerekir. Bu da zaten oluyor." değerlendirmesini yaptı.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.