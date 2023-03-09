Hedef, iki milyon turist

Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu, 2023’te ülkeye gelecek turist sayısının 2 milyonun üzerinde olmasını hedeflediklerini vurguladı

Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Berlin’de düzenlenen ITB Berlin Turizm Fuarı’nda Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir araya geldi.

Ataoğlu, 2023’te ülkeye gelecek turist sayısının 2 milyonun üzerinde olmasını hedeflediklerini bildirdi.

Ataoğlu, Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen Uluslararası Turizm Borsası (ITB) Fuarı’nda AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

KKTC’de turizm alanında Kovid-19 dönemini olumlu bir şekilde atlattıklarını ifade eden Ataoğlu, 2019’un turist sayısına 2022’de ulaştıklarını söyledi.

Ataoğlu, "Ama 2023’teki esas hedefimiz, eğer yine bir aksilik yaşanmazsa ve her şey istediğimiz gibi devam ederse 2019 ve 2022’den daha da fazla turistin ülkeye gelmesi ve 2 milyonun üzerine çıkmaktır.“ dedi.

Ataoğlu, birkaç ay içinde yeni havalimanının açılmasıyla da turist sayısını artırmayı hedeflediklerini dile getirerek, son günlerde Türkiye’nin Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Almanya, Rusya, İngiltere ve Türkiye’nin değişik kanallarında KKTC’yi tanıtıcı reklam çalışması yapıldığını, bundan ciddi geri dönüşler aldıklarını anlattı.

Turist olarak KKTC’ye gelenlerin konut almaya başladığına işaret eden Ataoğlu, “Şimdi turizm bizde sürdürülebilir boyuttadır. Çünkü bütün olumsuzluklardan, dünyanın ve bazı ülkelerin yaşamış olduğu olumsuzluklardan çok az etkilenen bir Kuzey Kıbrıs. Eğer hal böyle ise ve güvenli bir ülke ise her haliyle güvenli bir ülke ise o zaman herkesin KKTC’ye gelmesi gerekir. Bu da zaten oluyor." değerlendirmesini yaptı.

