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Hayvancılık Dairesi ülkeye gelen tüm ham yemlerin kontrolünün yapıldığını belirtti

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Hayvancılık Dairesi ülkeye gelen tüm ham yemlerin kontrolünün yapıldığını belirtti
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Hayvancılık Dairesi ülkeye gelen tüm yem ve yem hammaddelerinin kontrolünün yapıldığını, kalıntı içeren herhangi bir maddenin ülkeye girişine izin verilmediğini belirtti.
 
Yem hammaddesinde böcek ilacı kalıntısına rastlandığı haberleri üzerine Hayvancılık Dairesinden yapılan açıklamada, “Ülkeye girişi yapılacak olan tüm yem ve yem hammaddelerinin izin ve kontrolleri gerçekleştirilmektedir” denildi.
 
Yem ve yem hammaddelerinin ülkeye girişine izin verilmeden önce numune alınarak analiz yapıldığı, limit üstü pestisit tespit edilen ürünlerin ya menşeine iade yada imha edildiği belirtildi.
 
“Ülkeye mevzuatımıza uygun olmayan hiçbir ürünün girişine izin verilmemektedir” denildi.
 
 
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