banner762
banner815
Ölümü yenme ihtimali doğdu
Ölümü yenme ihtimali doğdu
30 0
Yiyecek hırsızlığı da başladı
Yiyecek hırsızlığı da başladı
39 0
 
Kupada da şampiyonlar değişmedi
Kupada da şampiyonlar değişmedi
31 0
Türkiye'de “Denetimsiz ürünlerden dolayı tüketicilerde endişe artıyor”
Türkiye'de “Denetimsiz ürünlerden dolayı tüketicilerde endişe artıyor”
33 0
Bir haftada 50 yangın
Bir haftada 50 yangın
16 0
Candan, İtalya Parlamentosu’nda konuştu
Candan, İtalya Parlamentosu’nda konuştu
25 0
Gözler kritik PM toplantısında
Gözler kritik PM toplantısında
19 0
banner797
banner794

Hayvancıların eyleminde 6 kişiye tutuklama

banner476

banner825
Hayvancıların eyleminde 6 kişiye tutuklama

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin, Cumhurbaşkanlığı ve Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK) önünde yaptığı eylemlerde Birlik Başkanı Mustafa Naimoğulları’nın da aralarında bulunduğu toplam 6 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre, 4’ü Cumhurbaşkanlığı önündeki eylemde, 2’si SÜTEK önündeki eylemde olmak üzere 6 kişi tutuklandı.

Eylemcilerin tutuklanma gerekçesinin, gübre dökerek, genel rahatsızlık ve uygunsuz, tavır hareket suçları olduğu belirtildi.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Mustafa Naimoğulları sabah saatlerinde TAK’a yaptığı açıklamada, bugün tepki eylemlerine başlayacaklarını belirterek, hükümet kurulmasının ardından haftaya genel eylem planladıklarını açıklamıştı.

Naimoğulları, Salı günü Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önündeki basın açıklamasında ise Perşembe gününe kadar hayvancıların mali sorunlarına çözüm bulunmadığı takdirde eylem başlatacaklarını duyurmuştu.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.