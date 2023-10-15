banner913
banner932
Cihangir, Kartal’ı avladı
Cihangir, Kartal’ı avladı
7 0
Gönyeli, Geçitkale'yi dörtledi
Gönyeli, Geçitkale'yi dörtledi
56 0
 
Lefkoşa’da yarın 2 caddede elektrik kesintisi…
Lefkoşa’da yarın 2 caddede elektrik kesintisi…
18 0
Gazze’ye ölüm ablukası
Gazze’ye ölüm ablukası
20 0
Belediyeler: İmar yetkisinin belediyelerden alınması kabul edilemez
Belediyeler: İmar yetkisinin belediyelerden alınması kabul edilemez
30 0
P20 Zirvesi TBMM Başkanı Kurtulmuş'un da katılımıyla Yeni Delhi'de başladı
P20 Zirvesi TBMM Başkanı Kurtulmuş'un da katılımıyla Yeni Delhi'de başladı
16 0
Siviller zor durumda
Siviller zor durumda
27 0
banner964

Hayvancılar, Oğuz'dan sorunlarına çare bulmasını istediler

banner476

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Naimoğluları, hayvan üreticilerinin tarımsal arazi noktasındaki sıkıntılarını aktararak, ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıya olduklarına dikkat çekerek İçişleri Bakanı Oğuz'dan yardım istediler

banner974
Hayvancılar, Oğuz'dan sorunlarına çare bulmasını istediler
banner971

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kabulde Bakanlık Müdürü Mehmet Ercilasun da hazır bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği ile gönül bağlarının olduğunu ve geçmiş bakanlık döneminde çalışmaları uzlaşı sağlayarak sürdürdüklerini hatırlattı. Ülkenin zor bir dönemden geçtiğime vurgu yapan Oğuz, bu zorluğun artmamasını temenni etti. 

Geçmiş dönemlerde sektörün sorunlarını iyi niyet çerçevesinde çözmeye çalıştıklarını ve bu yönde birçok sorunun çözülmesini sağladıklarını dile getiren Bakan Oğuz, bundan sonraki süreçte de üreticinin yanında olmaya, ellerindeki imkanlar dahilinde desteklerinin devam edeceğini söyledi.

Ülkede tarımsal arazilerin kiralanmasının İçişleri Bakanlığı’nın sorumluluğunda olduğunu ifade eden Oğuz, tarımsal faaliyetin devam etmesi gerektiğini vurgulayarak “Ülkedeki her karış toprağın üretilmesi, ekim yapılması gerekiyor. Bu çerçevede hükümet politikası olmak zorundadır. Bir gıdanın soframıza ulaşmanın ne kadar önemli olduğunu gördük. Hayvancılarımıza ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ederim. Onlar benim her zaman gönül dostum olmaya devam edecektir.” dedi.

Oğuz, her sektörün sıkıntılarını dile getirme hakkı olduğunu vurgulayarak tamamladı.

Mustafa Naimoğulları da konuşmasında, hayvan üreticilerinin tarımsal arazi noktasındaki sıkıntılarını aktararak, ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıya olduklarına dikkat çekti. Naimoğulları, hayvancıların sıkıntılarını Tarım Bakanına da aktardıklarını ve bu yönde bazı talepleri olduğuna vurgu yaparak, beklentilerinin hayata geçmemesi halinde tepkilerini yine gündeme taşıyacaklarını söyledi.  

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.