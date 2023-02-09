banner913
banner885
GKK yardıma koştu
GKK yardıma koştu
25 0
Depremlerin şiddeti ve büyüklüğü nasıl ölçülür?
Depremlerin şiddeti ve büyüklüğü nasıl ölçülür?
13 0
 
Prof. Dr. Naci Görür bu kez de deprem riski olan illeri tek tek saydı.
Prof. Dr. Naci Görür bu kez de deprem riski olan illeri tek tek saydı.
90 0
Hatay Havalimanı onarılıyor!
Hatay Havalimanı onarılıyor!
16 0
Akdeniz'de Hatay açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de Hatay açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem
17 0
KKTC’den giden ekiplerin deprem bölgesindeki arama-kurtarma faaliyetleri sürüyor
KKTC’den giden ekiplerin deprem bölgesindeki arama-kurtarma faaliyetleri sürüyor
19 0
Fuat Oktay: ““An itibarıyla 78 artçı depremin söz konusu”
Fuat Oktay: ““An itibarıyla 78 artçı depremin söz konusu”
19 0
banner915

Hayatını kaybeden 3 canımızın daha ismi belli oldu

banner476

banner825
Hayatını kaybeden 3 canımızın daha ismi belli oldu
Adıyaman İsias Hotel enkazında yapılan arama kurtarma çalışmalarında son olarak cansız bedenlerine ulaşıldığı bildirilen 3 vatandaşımızın daha ismi belli oldu.
İsimleri belirlenenlerin öğrenciler Alp Akı ve Fahri Arkar ile öğretmenlerden Osman Çetintaş olduğu bildirildi.
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.