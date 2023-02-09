Hayatını kaybeden 3 canımızın daha ismi belli oldu

Adıyaman İsias Hotel enkazında yapılan arama kurtarma çalışmalarında son olarak cansız bedenlerine ulaşıldığı bildirilen 3 vatandaşımızın daha ismi belli oldu.
İsimleri belirlenenlerin öğrenciler Alp Akı ve Fahri Arkar ile öğretmenlerden Osman Çetintaş olduğu bildirildi.
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