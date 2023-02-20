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“Hayatımız çalındı, nefessiz bırakıldık”

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İsias Otel enkazında eşi Duygu Kalaycı ve kızı Lavin Kalaycı’yı kaybeden Caner Kalaycı'nın paylaşımı yürekleri dağladı:

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“Hayatımız çalındı, nefessiz bırakıldık”
Kalaycı'nın paylaşımı şöyle:
“Bir çınar nasıl büyür ne emeklerle ne kadar zamanda bizden ve bizlerden çalınan çınarlarımız için adalet, İsias katillerine müebbet. Hayatımız ömrümüz çalındı. Kalbimiz ciğerimiz söküldü nefessiz yaşamaya mecbur bırakıldık.
İsias katilleri cezalandırılsın”
 
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